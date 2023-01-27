Данилов заинтриговал видео с истребителями F-16 (ВИДЕО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить современные истребители F-16 в ближайшем будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Данилова в Facebook.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов выложил у себя в соцсетях видеоролик с истребителями. Сам ролик секретарь СНБО подписал весьма интригующе: "Вскоре в небе Украины".

На видео полет истребителей F-16 по украинскую музыку. Также видео сопровождает текст о главных показателях истребителей.

Стоит отметить, что F-16 – легкий многоцелевой истребитель, созданный в США еще в 1948 году. "Боевой сокол" благодаря модернизациям является одним из основных боевых самолетов стран НАТО. Эта "птичка" универсальна, так как может выполнять в воздухе ряд задач — от воздушных боев до высокоточной бомбардировки.

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Также издание "Комментарии" сообщало – уже 12 стран присоединились к танковой коалиции для того, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. В свою очередь заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате по противодействию агрессии РФ отметила, что новые виды вооружения помогут ВСУ отодвинуть РФ еще дальше этой весной. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" усиление военной поддержки Украины со стороны партнеров, а также поделились ожиданиями в ракурсе поставок новых видов вооружения в нашу страну.









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