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Данилов указал важный нюанс в гарантиях безопасности от G7

Алексей Данилов подчеркнул, важно, что страны с ядерным оружием будут оказывать помощь Украине

сегодня, 10:37
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Кравцев Сергей
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Гарантии безопасности от стран "Большой семерки" для Украины стали одним из основных событий на саммите НАТО в Вильнюсе. Важно, что страны с ядерным оружием будут гарантировать помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов указал важный нюанс в гарантиях безопасности от G7

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, "мало кто сделал анализ" совместной декларации стран "Большой семерки" о поддержке Украины. По мнению Данилова, это было одно из главных событий вильнюсского саммита НАТО для Украины.


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"Это очень важно, когда страны-владельцы ядерного оружия будут оказывать нам помощь", — считает Данилов.

Он также добавил, что саммит стран НАТО показал, что на мечтах россиян о возобновлении империи можно поставить крест.

"Мы будем в НАТО, в этом больше нет сомнений. Более того, именно вчерашний день показал, что на мнениях россиян о развитии Российской империи поставлен крест. Не будет больше существовать Российская империя", — прокомментировал секретарь СНБО. 

Читайте также на портале "Комментарии" — подводя итоги двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что хоть мы не получили приглашение в Альянс, зато нам точно дали понять, что мы там будем. Правда, пока – не ясно, когда именно. Однозначно – после войны, выстоять в которой нам обещали все партнеры, в том числе, закрепив это в гарантиях безопасности для Украины от "Большой семерки". Главными выводами после саммита с изданием "Комментарии" поделились эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Байдена признались, почему не могли допустить, чтобы Украина получила приглашение в НАТО.




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