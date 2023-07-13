Данилов указал важный нюанс в гарантиях безопасности от G7

Гарантии безопасности от стран "Большой семерки" для Украины стали одним из основных событий на саммите НАТО в Вильнюсе. Важно, что страны с ядерным оружием будут гарантировать помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, "мало кто сделал анализ" совместной декларации стран "Большой семерки" о поддержке Украины. По мнению Данилова, это было одно из главных событий вильнюсского саммита НАТО для Украины.

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"Это очень важно, когда страны-владельцы ядерного оружия будут оказывать нам помощь", — считает Данилов.

Он также добавил, что саммит стран НАТО показал, что на мечтах россиян о возобновлении империи можно поставить крест.

"Мы будем в НАТО, в этом больше нет сомнений. Более того, именно вчерашний день показал, что на мнениях россиян о развитии Российской империи поставлен крест. Не будет больше существовать Российская империя", — прокомментировал секретарь СНБО.

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