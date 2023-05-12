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Данилов спрогнозировал, в каком случае удастся завершить войну до зимы

По словам секретаря СНБО, контрнаступление ВСУ может позволить завершить год без присутствия врага в Украине

сегодня, 16:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает вполне реалистичным сценарий, когда ВСУ могут завершить войну до начала зимы. Это может произойти в случае удачного контрнаступления Украины. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз Данилов сделал в интервью изданию "Report", давая ответ на встречный вопрос журналиста о том, что ВСУ активнее весной и летом, а не в зимний период.

Данилов спрогнозировал, в каком случае удастся завершить войну до зимы

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"К зиме мы хотим полностью завершить войну", — заявил Алексей Данилов.


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Также секретарь СНБО не исключил, что контрнаступлений может быть несколько. Ведь цель ВСУ — освободить все территории Украины, что может потребовать больше времени и нескольких спецопераций.

"Единственный вопрос – время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничивать время, будем бороться сколько потребуется", — считает он.

Алексей Данилов отметил, что не надо лишний раз пророчить, когда именно начнется контрнаступление: это может произойти через несколько дней, недель или месяцев. А точнее, в подходящее для ВСУ время, с учетом всех факторов: "Не раньше и не позже, а точно вовремя", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД уже намекнули на подготовке второго контрнаступления.

Также издание "Комментарии" сообщало – в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что успешные контратаки ВСУ в районе Бахмута усилили панику в рф. А паника там, действительно, нарастает, о чем говорят очередные безумные фейки, в том числе о якобы гибели главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Что можно сказать на данный момент об информационной составляющей контрнаступления ВСУ, а также о явных трениях внутри российских оккупационных войск – регулярных и наемнических. Издание "Комментарии" разбиралось в теме вместе с экспертами.




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Источник: https://report.az/ru/armiya/ukraina-raskryla-celevye-sroki-okonchaniya-vojny/
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