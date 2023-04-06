Данилов рассказал, сколько людей посвящено в детали украинского контрнаступления

Не более пяти человек посвящены в детали украинского контрнаступления. Именно этот крайне ограниченный круг знает, где и когда начнется контрнаступление ВСУ, говорит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его интервью Радио Свобода.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов

"Я могу сказать, что на сегодняшний день людей, обладающих информацией, где, когда, каким образом будут начинаться те или иные действия, на территории нашей планеты находится в очень ограниченном количестве. Не более 3-5 человек, — заявил Данилов. — Когда люди делают те или иные заявления, имейте в виду, что это не совсем может соответствовать действительности".

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Также он отметил, что "когда начнутся те или иные военные действия, те или иные военные операции – это информация для ограниченного круга лиц".

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины о старте контрнаступления, украинцы узнают с его началом.

"Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", — отметил Данилов.

Напомним, что сегодня Путин и коллаборанты обсудили, как вывозить украинское зерно. В то же время, по словам самих коллаборантов, контрнаступление ВСУ может начаться в любой момент. Артналеты украинских защитников они называют "прощупыванием" основного направления удара.

Между тем, Пригожин и Минобороны Украины рассказали о ситуации в Бахмуте – удивительно, но оценки с обеих сторон фронта совпали относительно высокой эффективности украинской обороны.