Данилов рассказал, при каких условиях Россия использует ядерное оружие

РФ применит ядерное орудие, если получит разрешение Китая. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщают "Комментарии" со ссылкой на его интервью The Times.

Олексій Данілов

"Если китайцы позволят России использовать ядерное оружие, то они его применят. Если нет, то не будут. Так что, это нужно спрашивать у Китая", — заявил он.

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Напомним, ранее о ядерном оружии в Беларуси сообщил российский посол Борис Грызлов. Он сказал, что "ядерку" разместят вблизи границы с Польшей.

Перед этим российский диктатор Владимир Путин заявил о сооружении в Беларуси склада для хранения тактического ядерного оружия, а также передачи для хранения и возможного использования зарядов ТЯЗ. Для этого, по словам Путина, РФ передала Беларуси также ракетный комплекс "Искандер", способный использовать ТЯЗ, а также будет обучать белорусских летчиков. В частности, Путин сказал про десять экипажей, способных применить тактическое ядерное оружие.

При этом глава РФ сослался на практику США, размещающих ядерное оружие на территории своих европейских союзников. Кроме этого, Путин вспомнил, что инициатива по размещению "ядерки" якобы принадлежит Лукашенко и она просто "совпала" с заявлением представителей Великобритании о передаче Украины бронебойных снарядов с обедненным ураном.

Между тем, Китай заявил о непризнании Крыма и Донбасса российскими. А эксперты рассказали, чего добивается Кремль, размещая ядерное оружие в Беларуси.

"Угроза ядерной эскалации – единственный оставшийся аргумент Кремля, — в частности, отмечает эксперт. — Российская армия не может одержать победы на поле боя. Российские спецслужбы провалили оценку ситуации в Украине перед войной и продемонстрировали неспособность реализовать политические операции стратегического уровня. Россия также проиграла войну смыслов, и теперь воспринимается как страна-агрессор, несущая только опасность для окружающих".

