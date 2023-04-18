Данилов рассказал, когда начнется контрнаступление

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина начнет контрнаступление для освобождения оккупированных Россией территорий, когда будет полностью готова. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью секретаря СНБО.

Секретар РНБО України Олексій Данілов

"Никто не будет начинать неподготовленным", — сказал он в интервью агентству Associated Press, передает DW.

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По его словам, партнеры Украины помогают правительству достичь уровня технического оснащения, необходимого для начала наступления, снабжая тяжелой бронетехникой и боеприпасами.

"Их будет достаточно, чтобы сдержать Россию", – уверен он.

В то же время, Данилов выразил разочарование тем, что иногда официальные лица из стран-союзников "обещают одно, а делают совсем другое", не уточнив, что имеет в виду.

Говоря о большой утечке разведывательных данных США, Данилов в интервью AP поддержал других украинских лидеров, которые говорят, что не видят в этом серьезного ущерба для будущих наступательных операций, подчеркнув, что Украина ни с кем не делится особо чувствительной информацией.

"Если кто-то думает, что мы перед кем отчитываемся, то он глубоко ошибается", — сказал он. Такие чувствительные вопросы безопасности решаются на закрытых встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, и "только там будет решено когда, на каком направлении, какими темпами мы будем освобождать нашу территорию", добавил Данилов.

Тем временем, Украина отклонила еще одно предложение о "мирном посредничестве".

Китай хочет продвигать еще один мирный план.

Путин же приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины.