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Данилов рассказал, как оккупанты охраняют Крымский мост

Россияне очень серьезно относятся к украинцам, отметил Данилов.

сегодня, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские оккупанты очень серьезно начали охранять Крымский мост. Для этой цели они поставили у этого моста огромное количество средств противовоздушной обороны. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио НВ" .

Данилов рассказал, как оккупанты охраняют Крымский мост

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Чиновник заявил, что захватчики сейчас очень напуганы из-за угрозы обстрела Крымского моста, поэтому возле этого объекта проводят много учений.

"Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, — безумное. Почти каждый день там проходят обучение. Его очень тщательно охраняют. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска", — отметил собеседник.

Данилов заявил, что до начала войны в России думали, что Украина не имела воли и армии, а теперь они начали к нам серьезно.

Напомним, что Данилов прокомментировал заявления Медведева по Крыму . Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов подчеркнул, что заявления Дмитрия Медведева о том, что любые действия в отношении полуострова приведут к Третьей мировой, бессмысленны, ведь Крым — это территория Украины и ее границы, общепризнанные, прописанные в Конституции. В то время как ранее российский политик заявлял, что посягательство на территорию Крыма РФ будет считать войной против нее, а "Крым — это часть России навсегда".

Также "Комментарии" писали о том, что Кремлю пришлось успокаивать россиян из-за заявления украинского генерала Марченко о Крымском городе. В России отреагировали на заявление генерала Дмитрия Марченко, который назвал Крымский мост "целью номер один" для ВСУ. Следовательно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков попытался успокоить россиян, которых подобное заявление взволновало. Заявление Марченко Дмитрий Песков.


 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
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