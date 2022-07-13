Данилов рассказал, как оккупанты охраняют Крымский мост

Российские оккупанты очень серьезно начали охранять Крымский мост. Для этой цели они поставили у этого моста огромное количество средств противовоздушной обороны. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио НВ" .

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Чиновник заявил, что захватчики сейчас очень напуганы из-за угрозы обстрела Крымского моста, поэтому возле этого объекта проводят много учений.

"Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, — безумное. Почти каждый день там проходят обучение. Его очень тщательно охраняют. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска", — отметил собеседник.

Данилов заявил, что до начала войны в России думали, что Украина не имела воли и армии, а теперь они начали к нам серьезно.

Напомним, что Данилов прокомментировал заявления Медведева по Крыму . Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов подчеркнул, что заявления Дмитрия Медведева о том, что любые действия в отношении полуострова приведут к Третьей мировой, бессмысленны, ведь Крым — это территория Украины и ее границы, общепризнанные, прописанные в Конституции. В то время как ранее российский политик заявлял, что посягательство на территорию Крыма РФ будет считать войной против нее, а "Крым — это часть России навсегда".

Также "Комментарии" писали о том, что Кремлю пришлось успокаивать россиян из-за заявления украинского генерала Марченко о Крымском городе. В России отреагировали на заявление генерала Дмитрия Марченко, который назвал Крымский мост "целью номер один" для ВСУ. Следовательно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков попытался успокоить россиян, которых подобное заявление взволновало. Заявление Марченко Дмитрий Песков.

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