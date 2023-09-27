Данилов рассказал, что Россия нанесла удар по важному военному объекту

Украина была вынуждена перенести часть производства ракет за границу из-за российских атак на украинские предприятия, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ABC.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Во время интервью Алексей Данилов рассказал о собственном производстве ракет, отметив, что Украина самостоятельно создает оружие, однако заверил о секретности информации.

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"Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она состоянии", – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Вместе с тем Данилов сообщил, что во время одной из российских атак по территории Украины был нанесен удар по военному объекту, на котором производился сбор ракет. Как следствие, Украина развернула часть производства на территории другой страны.

"Что я могу сказать, к сожалению, Россия ударила по месту, где собирались ракеты. Сейчас мы перенесли часть производства из нашей страны", – рассказал Алексей Данилов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ракетами атаковала завод иностранной компании вблизи Киева, являющейся спонсором войны в Украине. Это не первый раз, когда российские ракеты попадают в предприятия, принадлежащие иностранным производителям. В августе российские силы ударили по шведской фабрике SKF, производящей подшипники в Волынской области.

Также "Комментарии" писали о спикере Совета нацбезопасности США Джоне Кирби, который озвучил позицию Соединенных Штатов относительно ракет ATACMS. Кирби заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы Украина использовала ракеты для ударов по России, однако добавил, что окончательные решения принимает высшее руководство в Киеве.