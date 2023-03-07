Данилов рассказал, что будет с артистами, бежавшими за границу во время войны

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Лиля Воробьева
В ходе заседания ближайшей Ставки верховного главнокомандующего будут обсуждать вопросы предоставления разрешения для выезда за границу мужчинам-артистам. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.
Алексей Данилов (фото из открытых источников)
Он заявил, что большинство не понимает, что, имея разрешение на выезд из Украины во время военного положения, надо возвращаться. Он рассказал о случае, когда в декабре 2022 года Министерством культуры было выдано разрешение на выезд 6 артистам, но когда пришло время, они не вернулись.
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"Они вызывающе начинают комментировать и выкладывать в паблики, что они так умные, а другие должны воевать... Я четко понимаю, что такие "артисты" будут в другом месте "выступать", когда вернутся... На заседании Ставки, которая будет в ближайшее время, вопрос, кто, сколько, какое ведомство давало разрешение, будет в повестке дня и министр напрямую будет отчитываться на заседании ставки", — рассказал Данилов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный комик рассказал, как бежал из Украины во время войны . По откровенному признанию известного украинского стендап-комика и участника подкаста Srakadupa Андрея Щегеля, во времена полномасштабного военного вторжения он приложил усилия, чтобы организовать побег из своей страны. Щегель заявляет, что его не грызет совесть, потому что теперь украинец живет в "комфортной психологической обстановке". Комик рассекретился, что теперь находится в одном из городов Турции. Еще отвечая на вопросы Романа Скрипина, юморист сообщил, что он бежал из Украины с четырьмя другими земляками. Комик не делал секрета из того, как ему удалось покинуть страну, а ведь во время войны мужчин из Украины не выпускают. Как он говорит, имел на руках разрешение на выезд с украинской территории, потому что является артистом
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