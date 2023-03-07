Данилов рассказал, что будет с артистами, бежавшими за границу во время войны

В ходе заседания ближайшей Ставки верховного главнокомандующего будут обсуждать вопросы предоставления разрешения для выезда за границу мужчинам-артистам. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Он заявил, что большинство не понимает, что, имея разрешение на выезд из Украины во время военного положения, надо возвращаться. Он рассказал о случае, когда в декабре 2022 года Министерством культуры было выдано разрешение на выезд 6 артистам, но когда пришло время, они не вернулись.

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