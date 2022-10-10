Данилов отреагировал на инициативу Турции о переговорах с РФ

Переговоры между Западом и РФ невозможны без участия Украины. Но официальный Киев не будет вести переговоры, пока Россией будет руководить Владимир Путин. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Во-первых, никаких разговоров об Украине без Украины не будет, это невозможно сегодня. Кроме того, я хотел бы обратить внимание, что у нас есть решение СНБО, где четко сказано, что с президентом Путиным мы переговоры уже вести не можем, это невозможно", — заявил Алексей Данилов.

Также Алексей Данилов подчеркнул, что Украина будет вести переговоры только с новым руководством РФ и на условиях, которые будут устраивать наше государство, а не на условиях агрессора.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что говорят новые попытки Турции посадить Запад и РФ за стол переговоров. Согласно данным турецкого издания Milliyet, Турция передала США, Великобритании, Германии, Франции предложение о переговорах с РФ. Отмечается, что официальная Анкара уважает свободу Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что война должна вернуться в мир без применения тактического ядерного оружия. Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что после незаконной аннексии новых украинских территорий никакие переговоры с нынешним российским руководством невозможны. Ну а Турция, отмечает эксперт, с начала российского вторжения говорит о необходимости переговоров. Были даже попытки провести его в Стамбуле. Но после ужасов, раскрывшихся после деоккупации Бучи и многих других городов, переговорный процесс был свернут.