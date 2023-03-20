Данилов опроверг данные СМИ о 100 тысячах потерь в украинской армии

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Так, недавно издание Politico , ссылаясь на американских военных чиновников, сообщило, что во время полномасштабной войны России против Украины погибли или были ранены более 100 тысяч украинских военных.

Информация о потерях в сто тысяч потерь среди ВСУ не соответствует действительности. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Интерфакс-Украина" .

"Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно", – заявил Данилов.

Он отметил, что точно цифру потерь знают военные и глава государства Владимир Зеленский.

Кроме того, он в очередной раз отметил, что данные о потерях во время войны закрыты, но "100 тысяч — это абсолютно не соответствует действительности".

"Соотношение потерь с противником у нас – 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10. У нас остов армии был подготовлен после войны 14-го года, мы знали как воевать, а в России такого не было", — заявил секретарь СНБО.

Также он напомнил, что на многих направлениях у врага были "просто безумные" потери.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилов ответил, через сколько лет Россия сможет восстановить свой военный потенциал . Для того чтобы восстановить военный потенциал после агрессии против Украины, России понадобятся десятилетия. Поэтому у Запада есть время для перестройки системы сдерживания автократических режимов.

Отметим, что российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинский ПИК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации.



