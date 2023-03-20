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Данилов опроверг данные СМИ о 100 тысячах потерь в украинской армии

Данилов опроверг информацию о потерях среди ВСУ

сегодня, 19:07
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Автор:

Лиля Воробьева

Информация о потерях в сто тысяч потерь среди ВСУ не соответствует действительности. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Интерфакс-Украина" .

Данилов опроверг данные СМИ о 100 тысячах потерь в украинской армии

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Так, недавно издание Politico, ссылаясь на американских военных чиновников, сообщило, что во время полномасштабной войны России против Украины погибли или были ранены более 100 тысяч украинских военных.


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"Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно", – заявил Данилов.

Он отметил, что точно цифру потерь знают военные и глава государства Владимир Зеленский.

Кроме того, он в очередной раз отметил, что данные о потерях во время войны закрыты, но "100 тысяч — это абсолютно не соответствует действительности".

"Соотношение потерь с противником у нас – 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10. У нас остов армии был подготовлен после войны 14-го года, мы знали как воевать, а в России такого не было", — заявил секретарь СНБО.

Также он напомнил, что на многих направлениях у врага были "просто безумные" потери.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилов ответил, через сколько лет Россия сможет восстановить свой военный потенциал . Для того чтобы восстановить военный потенциал после агрессии против Украины, России понадобятся десятилетия. Поэтому у Запада есть время для перестройки системы сдерживания автократических режимов.

Отметим, что российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинский ПИК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации.

 



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Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/898732.html
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