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Данилов объяснил, как план Путина по "спецоперации" играет на руку ВСУ

Секретарь СНБО считает, что Кремль добился противоположного эффекта в Украине

сегодня, 12:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что план президента РФ Владимира Путина по "спецоперации" в Украине, о котором он и его окружение постоянно говорят, играет на руку украинской армии и Украине в целом. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение Данилова в Twitter.

Данилов объяснил, как план Путина по "спецоперации" играет на руку ВСУ

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

Алексей Данилов отметил, впервые в истории почти миллион украинских граждан получает бесценный боевой опыт. Именно это, наверное, и есть план Путина, который идёт по графику. И именно поэтому украинское качество обязательно перевесит российское количество на поле боя.

По словам Алексея Данилова, за 4 месяца полномасштабной войны одна из целей, которую озвучивал Путин, оправдывая российское вторжение, сыграла на руку украинцам. Вместо демилитаризации прошла максимальная милитаризация Украины. Подтверждением этого есть то, что украинская армия ударными темпами перевооружается по стандартам НАТО. Вооружение становится с каждым днём всё больше, у украинского войска проявляется не только западное оружие, но и передовые технологии.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали о том, что президент России Путин все-таки принял решение начать в стране сначала техническую, а затем и человеческую мобилизацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, что станет определяющим в российско-украинской войне – почему время уже на стороне Украины и, почему перемирие, которое обязательно произойдет, сыграет на руку Украине, страна наберет потенциал и отвоюет свои территории.




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1544592971756077056
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