Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что отказ Соединенных Штатов продолжать помогать Украине в борьбе с Россией станет большой радостью для Путина и других диктаторов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Алексей Данилов выразил обеспокоенность по поводу недавнего принятого временного бюджета США, в котором отсутствует финансовая помощь для Украины. По словам Данилова Украина хочет знать, несет ли США ответственность за демократию в мире, или это страна, которая будет стоять в стороне, и будет смотреть на авторитарных лидеров, которые захватывают другие государства.

Секретарь СНБО отметил, что Украина не вмешивается в начавшийся политический процесс в США, однако надеется, что выборы не повлияют на позицию демократии в мире.

"Подчеркиваю, что для Путина, и не только для него, но для всех автократических режимов, было бы большой радостью, если бы США отказались от помощи, которую они оказывают нашей стране", — сказал Данилов.

Украинский чиновник подчеркнул, что "мрак может быстро поглотить многие страны…", поэтому американский народ должен выбрать "сторону света", или готовиться к "очень неожиданным событиям".

Несмотря на это, Алексей Данилов заявил, что уверен в дальнейшей поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, включая и время после выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден сделал заявление по поводу нового бюджета США, где нет помощи для Украины.

Также "Комментарии" писали о новом "празднике" президента РФ Путина, который потерпел неудачу на временно оккупированных территориях.