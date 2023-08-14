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Данилов назвал конечную цель России по оккупированным территориям Украины

Секретарь СНБО считает, что Россия хочет превратить оккупированные территории Украины в "серую зону"

сегодня, 15:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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У Москвы нет планов, чтобы восстанавливать временно оккупированные территории Украины. Единственная цель Кремля – превратить захваченные земли в "серую зону". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter высказался секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов назвал конечную цель России по оккупированным территориям Украины

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, у Путина уже поняли, что российская армия не в состоянии победить Украину военным путем. Поэтому, чтобы избежать поражения и полного провала россияне используют тактику "выжженной земли". Так поступают только те, кому не нужна эта земля, кто не планирует ее восстанавливать и развивать. Они для них была, есть и будет чужая. 


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Алексей Данилов отметил, что Россия не планирует возобновить работу предприятий на временно оккупированных территориях Украины с целью их включения в экономическую и энергетическую систему РФ.

Секретарь СНБО уверен, что оккупанты хотят еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния, в том числе для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве технологического оружия для создания максимальных препятствий наступательным действиям ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. В ночь на 14 августа в очередной раз пострадала Одесса. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1691031227598319617
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