Данилов назвал конечную цель России по оккупированным территориям Украины

У Москвы нет планов, чтобы восстанавливать временно оккупированные территории Украины. Единственная цель Кремля – превратить захваченные земли в "серую зону". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter высказался секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, у Путина уже поняли, что российская армия не в состоянии победить Украину военным путем. Поэтому, чтобы избежать поражения и полного провала россияне используют тактику "выжженной земли". Так поступают только те, кому не нужна эта земля, кто не планирует ее восстанавливать и развивать. Они для них была, есть и будет чужая.

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Алексей Данилов отметил, что Россия не планирует возобновить работу предприятий на временно оккупированных территориях Украины с целью их включения в экономическую и энергетическую систему РФ.

Секретарь СНБО уверен, что оккупанты хотят еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния, в том числе для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве технологического оружия для создания максимальных препятствий наступательным действиям ВСУ.

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