Данилов назвал 5 главных отличий Украины от РФ в войне

Между Украиной и Россией есть пять решающих отличий, которые в итоге приведут к победе украинского народа. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

Алексей Данилов. Фото: СНБО

По его мнению, вот пять основных отличий, которые являются решающими в войне за независимость:

Консолидация вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает;

Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую;

Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России — исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля — путь к внутренней дестабилизации;

Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве;

Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз и порцию "боярышника".

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