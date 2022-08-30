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Данилов назвал 5 главных отличий Украины от РФ в войне

Отличие Украины от России - главный залог победы в этой войне, уверен секретарь СНБО

сегодня, 17:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Между Украиной и Россией есть пять решающих отличий, которые в итоге приведут к победе украинского народа. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

Данилов назвал 5 главных отличий Украины от РФ в войне

Алексей Данилов. Фото: СНБО

По его мнению, вот пять основных отличий, которые являются решающими в войне за независимость: 

Консолидация вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает;

Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую;

Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России — исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля — путь к внутренней дестабилизации;

Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве;

Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз и порцию "боярышника".

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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1564598206545149952
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