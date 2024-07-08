Дальше должно быть только страшнее: что задумали российские террористы

Последние расследования журналиста Христо Грознева дают ключ к пониманию действий россиян, официально отказавшихся от любых принципов нравственности, сея страх и уныние, отметил в Фейсбуке народный депутат Богдан Яременко.

Удар по больнице "Охматдет"

По его мнению, очень нетипичны две волны ракетных ударов по Киеву, в результате чего очень серьезно пострадала одна из самых известных украинских детских больниц и другие гражданские объекты, это продуманная мера по реализации названного подхода.

"Все, что мы будем видеть дальше, по их замыслу, должно быть только страшнее, и должно подорвать нашу волю к сопротивлению и самозащите. Как запуганные российские мобики и контрактники безропотно бредут в направлении украинских позиций и предпочитают застрелиться, чем искать спасения, так и мы, по российскому замыслу, должны в финале прибрести просить мир. А потом все равно шар, кувалда или яд для каждого", – заявил нардеп.

По его словам, в этой ситуации есть только один выход – "методически уничтожать оккупантов", пришедших на нашу землю.

"Ситуация ужасно проста и понятна – либо мы их, либо они нас", – подчеркнул Яременко.

При этом он подчеркнул, что ни одно ПВО пока не сможет гарантированно дать защиту.

"Поэтому ответ только один – максимальный перенос боевых действий на территорию России. ВСУ и спецслужбы уже добились заметного прогресса в этом. Необходимо наращивать усилия. На территории Украины победы над Россией нет", — подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дней назад вышло расследование журналиста Грозева, указавшего, как россияне вкладывают средства, чтобы сеять панику в том числе среди мирового сообщества. Цель — все должны хотеть прекращения войны на любых условиях.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет".

Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.

При этом в ВР требуют , чтобы президент Зеленский созвал срочное заседание Совбеза ООН.



