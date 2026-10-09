Дальше будет гораздо хуже: эксперт раскрыл страшную игру Путина с "мирным процессом" в Украине

Россия может намеренно затягивать переговорный процесс, чтобы добиться более выгодных условий и дождаться политических изменений в Соединенных Штатах. Поэтому перспективы трехсторонней встречи Украины, США и РФ остаются неопределенными. Такое мнение высказал политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

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Комментируя предстоящие переговоры украинской делегации в США, эксперт отметил, что Киев продолжает дипломатическую работу с американской стороной. В то же время Москва, по его оценке, не демонстрирует достаточной готовности переходить к практическим договоренностям, в частности по прекращению огня.

"Россияне фактически тормозят этот процесс и, несмотря на анонсы, которые мы слышали и от господина Буданова, потом от президента Зеленского. [...] Россияне даже в теме, например, секторальных режимов прекращения огня максимально тормозят процесс. Какие могут быть объяснения? Ну, как вариант, что им выгоднее это все приблизить именно к выборам, к Конгрессу".

По мнению политолога, Кремль может пытаться использовать время для промежуточных выборов в США, чтобы усилить собственные переговорные позиции. В частности Россия может стремиться получить уступки в обмен даже на кратковременное перемирие, а также добиться ослабления санкционного давления.

Чаленко считает, что конец октября может стать важным периодом дипломатических решений. Если до этого времени не будет хотя бы ограниченного прогресса, интерес Вашингтона в активном продвижении переговоров может снизиться.

"Я думаю, что в ноябре будет еще и хуже на самом деле. То есть там окно возможностей для принятия решений действительно в конце, по сути, октября, исходя из нынешней тактики российской стороны. [...] Если не добиться хотя бы небольших положительных сдвигов к концу октября, тогда и у Соединенных Штатов, по сути, теряется мотивация Конгресса", — объяснил политолог.

Портал " Комментарии" уже писал , что Валерий Залужный и Владимир Зеленский остаются среди самых заметных потенциальных участников предстоящих президентских выборов в Украине. В то же время говорить о реальной избирательной кампании пока преждевременно, ведь ее проведение будет зависеть от ситуации безопасности. Об этом заявил политолог Игорь Чаленко.