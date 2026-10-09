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Зеленський не витримає такого жорсткого вироку: озвучено жорстку заяву про фіаско президента

Політолог назвав Залужного ймовірним суперником Зеленського в другому турі, але наголосив, що строки проведення виборів залежать від безпекової ситуації

9 жовтня 2026, 11:25
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Клименко Елена

Валерій Залужний і Володимир Зеленський залишаються серед найпомітніших потенційних учасників майбутніх президентських виборів в Україні. Водночас говорити про реальну виборчу кампанію поки передчасно, адже її проведення залежатиме від безпекової ситуації. Про це заявив політолог Ігор Чаленко.

Зеленський не витримає такого жорсткого вироку: озвучено жорстку заяву про фіаско президента

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", згідно з якими Залужному довіряють 64% респондентів, а Зеленському та Кирилу Буданову — по 53%, Чаленко зазначив, що високий рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ не є несподіваним.

"Як на мене, абсолютно класична тенденція. Вкотре Залужний, ексголовком, нині посол у Великобританії, займає лідерські позиції за темою суспільної довіри. В принципі, є найбільш імовірним партнером-опонентом у рамках другого туру президентських виборів", — сказав політолог.

Водночас експерт наголосив, що соціологічні показники не означають автоматичного початку виборчої кампанії. Наразі немає визначеності щодо строків голосування, а безпекові обставини залишаються одним із головних чинників.

"Ми дійсно маємо розуміти, що вибори зараз через безпековий вимір усе одно залишаються гіпотетичними. Ми не знаємо, коли вони відбудуться. [...] Те, що соціологи зараз активно заміряють президентські і парламентські рейтинги, якраз показує, що політична активність продовжує збільшуватись. У разі поліпшення безпекової та дипломатичної ситуації, звичайно, такі вибори, очевидно, будуть проведені", — зазначив Чаленко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україні навряд чи вдасться домогтися від Сполучених Штатів угоди про гарантії безпеки, ратифікованої Сенатом, а покладатися лише на міжнародні зобов’язання в нинішніх умовах ризиковано. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи перспективи отримання Києвом американських гарантій.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=cTbXW7kOHkM&t=9s
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