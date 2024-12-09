ЦПД: Нет разницы, запустят «Орешник» из Беларуси или из Капустиного Яра

Шоу с "Орешником" в Беларуси – это очередная страшилка, в эффективности которой Путина убедили Кириенко и Патрушев. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Ракетный комплекс "Кедр". Фото из открытых источников

"Сейчас – это информационная история. Впрочем, даже самое возможное размещение "орешника" там не увеличивает опасность для Украины или НАТО, как минимум потому, что нет никакой разницы, будет лететь он из "Капустиного Яра" или из Беларуси.

Все разговоры о меньшем времени подлета – это страшилка для гражданских людей Запада и Украины", – отмечает Коваленко.

Он отмечает, что для систем ПРО данная вещь роли не сыграет. Так же, как уже было с Кинжалом, который впервые в истории был сбит Patriot в прошлом году.

А вот для размещения придется решить ряд технических вопросов.

"Главная цель россии – повышение ставок пропагандой страха против Запада. Ядерное оружие в Беларуси информационно не сработало, "орешник" используется как пузырь в ответ на разрешение бить западным дальнобойным оружием по России. А размещение в Беларуси сугубо информационно будет разгоняться под нарративом "приближения орешника к границам НАТО", чтобы изменить общественные настроения в Европе.

При этом Путин пытается скрыть, что один из двух пусков "орешника" уже был неудачным", – отмечает руководитель ЦПИ.

Напомним, что именно из Астраханской области из населенного пункта Капустин Яр оккупанты запускали по Украине новую баллистическую ракету большой дальности, которую они назвали "Орешник". В ГУР МО Украины подробно рассказывали, какой именно ракетой нанесли удар по Днепру 21 ноября.

Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов (около 3743,3 м в секунду). Испытания ракетного комплекса "кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне России" (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.