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CNN: русский офицер рассказал, как его командование пытало украинских солдат

В данный момент российский лейтенант находится за границей, он сильно надеется, что США предоставит ему убежище, так как в Россию ему возврата нет

сегодня, 14:14
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Константин Ефремов – российский лейтенант, который отказался воевать в Украине, за что был уволен из армии. Опасаясь за свою жизнь мужчина немедленно покинул страну, надеясь, что Соединенные Штаты предоставят ему убежище. В недавнем разговоре с журналистами авторитетного издания CNN офицер рассказал, как его командование пытало военнопленных украинских солдат. 

CNN: русский офицер рассказал, как его командование пытало украинских солдат

Константин Ефремов, из открытых источников

 


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Ефремов говорит, что заместитель командира творил страшные вещи с пленными украинцами.

 

"Он был постоянно пьян, каждый день. Ему нравилось издеваться над украинскими солдатами, он избивал их, угрожал сексуальным насилием. Не только я, но и остальные мои сослуживцы очень боялись его, ведь для него не было большой разницы, над кем издевается, нас бы постигла та же участь", — говорит Ефремов о заместителе командира. 

 

Также Ефремов подчеркнул, что когда его командир был пьян, то он часто ездил в соседние села и населенные пункты, находящиеся в оккупации. Там также были украинские пленные, которых он обрекал на мучения и пытки. 

 

Единственное, о чем мужчина не захотел говорить, так это называть конкретные населенные пункты, где происходили данные военные преступления. 

 

По состоянию на сегодня российский лейтенант находится за границей, он сильно надеется, что США предоставит ему убежище, так как в Россию ему возврата нет. 

 

Напомним, ранее наше издание сообщало, что журналист известного польского издания попал а аварию в Украине, по дороге из Авдеевки. В данный момент жизни и здоровью мужчины ничегошеньки не угрожает, он решил не уезжать из Украины, а отправиться восстановить силы в Киев.

 



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Источник: https://i.pl/rosyjski-oficer-opowiada-jak-jego-koledzy-torturowali-ukrainskich-jencow-wojennych/ar/c1-17258573
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