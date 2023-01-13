Циркуляр: В России выписали новые «рекомендации», что и как говорить о войне в Украине

"Выдающаяся роль" Шойгу и Герасимова, оправдание ударов по энергетике, война против всего НАТО и игнорирование "Вагнера" – в Российской Федерации подготовили общие рекомендации по освещению (пропаганде) войны против Украины. Об этом информируют в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишут "Комментарии".



В РФ подготовили общие рекомендации по освещению хода боевых действий на украинских фронтах

Военное командование государства-агрессора создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским "глашатаям" следует говорить о событиях войны. Не обошли и внутриполитические перипетии. "Циркуляр" состоит из 11 пунктов, суть которых состоит в:

- ориентировании на информацию исключительно из согласованных Минобороны РФ источников;

- акцентировании в новостях и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично Сергея Шойгу и Валерия Герасимова;

- оправдании ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, аргументируя "вынужденностью" таких действий;

- выделенные темы предоставления Украине западного вооружения. Отдельно рекомендуется сосредоточить внимание на том, что Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО;

- отказ от упоминания ПВК "Вагнер" в положительном контексте. Делать теперь надо упор на чрезмерные человеческие потери и бессодержательные атаки ПВК;

- отслеживании и цитировании публикаций в иностранных СМИ об успехах ВС РФ и неудаче ВСУ. Особое внимание предлагается сконцентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в таком ключе.

В целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора.

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