Цинизма нет предела: Россия направила жалобу в ООН на нарушение прав человека со стороны Украины

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направила обращение в ООН с требованием осудить деятельность украинских сил в Курской области. По ее словам, украинские военные якобы нарушают права человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Генерал МВД и омбудсмен России Татьяна Москалькова. Фото из открытых источников

Татьяна Москалькова назвала прорыв границы и военную операцию украинских сил на территории Курской области "варварским нападением", где по ее словам "пострадали тысячи мирных жителей". Из-за этой ситуации российская уполномоченная по правам человека сообщила о заявлении в ООН, в котором цинично требует осудить Украину.

"Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека", — сообщила Москалькова.

Москалькова заявила, что ожидает, что предоставленная Россией информация будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушении прав человека, который готовится к выходу в сентябре.

Отметим, что по сообщению Офиса Генерального прокурора Украины, с 24 февраля 2022 по 2 ноября 2023 было зарегистрировано 107 863 преступлений РФ против Украины. Большинство из них касается убийства, пыток, ненадлежащего обращения с пленными и похищения украинских детей.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправил уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой крайне эмоциональное сообщение. По его словам, он не выдержал после того, как Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Также "Комментарии" писали о том, что в Курске после работы российского ПВО ракета попала в жилой дом.