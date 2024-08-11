logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Цинизма нет предела: Россия направила жалобу в ООН на нарушение прав человека со стороны Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Цинизма нет предела: Россия направила жалобу в ООН на нарушение прав человека со стороны Украины

Российская омбудсменка обратилась в ООН с заявлением о якобы нарушении со стороны Украины прав человека в Курской области.

сегодня, 09:10 comments1603
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направила обращение в ООН с требованием осудить деятельность украинских сил в Курской области. По ее словам, украинские военные якобы нарушают права человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Цинизма нет предела: Россия направила жалобу в ООН на нарушение прав человека со стороны Украины

Генерал МВД и омбудсмен России Татьяна Москалькова. Фото из открытых источников

Татьяна Москалькова назвала прорыв границы и военную операцию украинских сил на территории Курской области "варварским нападением", где по ее словам "пострадали тысячи мирных жителей". Из-за этой ситуации российская уполномоченная по правам человека сообщила о заявлении в ООН, в котором цинично требует осудить Украину.

"Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека", — сообщила Москалькова.

Москалькова заявила, что ожидает, что предоставленная Россией информация будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушении прав человека, который готовится к выходу в сентябре.

Отметим, что по сообщению Офиса Генерального прокурора Украины, с 24 февраля 2022 по 2 ноября 2023 было зарегистрировано 107 863 преступлений РФ против Украины. Большинство из них касается убийства, пыток, ненадлежащего обращения с пленными и похищения украинских детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправил уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой крайне эмоциональное сообщение. По его словам, он не выдержал после того, как Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Также "Комментарии" писали о том, что в Курске после работы российского ПВО ракета попала в жилой дом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Олег

сегодня, 08:32

Це називається, найвища глубина болота, засмерділись геть


Новости

Все новости