Цифры снова выросли: сколько украинцев сегодня пропавшие без вести

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Кравцев Сергей
В Украине пропавшими без вести считаются более 50 тысяч человек – как военных, так и гражданских. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телемарафона сделал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.
Пропавшие без вести. Фото: из открытых источников
По словам Тимченко, по пропавшим без вести военным следователи и работники уголовного розыска получают нужную информацию и от побратимов, и от разведывательных органов.
Если есть информация с дронов о месте пребывания раненого военного или тела павшего защитника, она тоже приобщается к уголовным производствам. Но человек все равно остается в Реестре пропавших без вести, пока не вернут его тело.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по состоянию на июль в розыске находилось 42 тысячи человек. Такую информацию тогда озвучил начальник соответствующего отдела Управления МВД Дмитрий Богатюк.
Также издание "Комментарии" сообщало – оккупанты сбросили три авиабомбы на Харьков: погибли и ранены дети, есть пропавшие без вести.
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