Цифры снова выросли: сколько украинцев сегодня пропавшие без вести

В Украине пропавшими без вести считаются более 50 тысяч человек – как военных, так и гражданских. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телемарафона сделал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

Пропавшие без вести. Фото: из открытых источников

"По состоянию на сегодня есть 53 868 человек, которые считаются пропавшими при особых обстоятельствах. Это и гражданские, и военные. Среди них также есть и дети", – заявил замминистра.

По словам Тимченко, по пропавшим без вести военным следователи и работники уголовного розыска получают нужную информацию и от побратимов, и от разведывательных органов.

"Следователи должны фиксировать всю информацию, которая получена о последнем месте пребывания военного, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Вся эта информация фиксируется. Фиксируется информация от побратимов, которые находились с ним или с ней, где в последний раз его видели", – пояснил Леонид Тимченко.

Если есть информация с дронов о месте пребывания раненого военного или тела павшего защитника, она тоже приобщается к уголовным производствам. Но человек все равно остается в Реестре пропавших без вести, пока не вернут его тело.

"Пока мы не получим тело, не получим информацию, достаточную для того, чтобы говорить, что человек погиб, мы не можем исключить его из Реестра", – констатировал Леонид Тимченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по состоянию на июль в розыске находилось 42 тысячи человек. Такую информацию тогда озвучил начальник соответствующего отдела Управления МВД Дмитрий Богатюк.

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