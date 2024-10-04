Цифра шокирует: названо количество украинских военных, которых россияне казнили на поле боя

Украинские правоохранители получили информацию о казни 93 украинских военнопленных российскими военными. В частности, об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов.

Убитый пленный

Белоусов отметил, что 80% зафиксированных случаев казней произошли в 2024 году, хотя тенденция к ухудшению отношения российских военных к украинским пленным начала появляться еще с ноября прошлого года.

По его словам, с тех пор ситуация значительно ухудшилась, и это привело к росту количества жестоких преступлений против пленных.

Также Белоусов сообщил, что 3 октября снова поступила информация о казни украинского военнопленного, в связи с чем уже начато уголовное производство.

Кроме того, он напомнил о многочисленных смертях украинских военных в российском плену, в частности, в местах их содержания, таких как тюрьмы. Самым массовым преступлением по-прежнему остается теракт в Оленовке. В отчете ООН, опубликованном несколько дней назад, также упоминается о казни 10 украинских военнопленных в разных местах содержания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по меньшей мере 177 украинских пленных погибли в российском плену с момента полномасштабного вторжения России в Украину, сообщили в Минобороны Украины. Отмечается, что представитель Координационного штаба обращения с военнопленными Минобороны Виктория Цымбалюк заявила, что из-за того, что международные организации не имеют доступа к тому, в каких условиях оккупанты удерживают наших пленных, можно предположить, что количество погибших защитников намного выше, поскольку не все тела возвращаются , а многие даже не подтверждаются Россией как находящиеся в плену.



