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Цифра шокирует: названо количество украинских военных, которых россияне казнили на поле боя

При этом 80% казней, о которых известно правоохранителям, произошли в 2024 году

сегодня, 18:16
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Ткачик Олеся

Украинские правоохранители получили информацию о казни 93 украинских военнопленных российскими военными. В частности, об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов.

Цифра шокирует: названо количество украинских военных, которых россияне казнили на поле боя

Убитый пленный

Белоусов отметил, что 80% зафиксированных случаев казней произошли в 2024 году, хотя тенденция к ухудшению отношения российских военных к украинским пленным начала появляться еще с ноября прошлого года.

По его словам, с тех пор ситуация значительно ухудшилась, и это привело к росту количества жестоких преступлений против пленных.

Также Белоусов сообщил, что 3 октября снова поступила информация о казни украинского военнопленного, в связи с чем уже начато уголовное производство.

Кроме того, он напомнил о многочисленных смертях украинских военных в российском плену, в частности, в местах их содержания, таких как тюрьмы. Самым массовым преступлением по-прежнему остается теракт в Оленовке. В отчете ООН, опубликованном несколько дней назад, также упоминается о казни 10 украинских военнопленных в разных местах содержания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по меньшей мере 177 украинских пленных погибли в российском плену с момента полномасштабного вторжения России в Украину, сообщили в Минобороны Украины. Отмечается, что представитель Координационного штаба обращения с военнопленными Минобороны Виктория Цымбалюк заявила, что из-за того, что международные организации не имеют доступа к тому, в каких условиях оккупанты удерживают наших пленных, можно предположить, что количество погибших защитников намного выше, поскольку не все тела возвращаются , а многие даже не подтверждаются Россией как находящиеся в плену.




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