Чудодейственной пилюли нет. Стало известно, что ждет Красногоровку

Ситуация в районе Красногоровки, где захватчики пытаются заходить с восточных окраин, максимально тревожная, отметил Александр Мусиенко. По его словам, к сожалению, после захвата Авдеевки враг не остановился и продолжает развивать свое наступление.

Красногоровка

Как подчеркнул Мусиенко, украинские военные держатся настолько, насколько это возможно. При этом он добавил, что все же дается в знаки и то, что на фронте все еще не хватает боеприпасов. Кроме того, добавил эксперт, враг имеет преимущество в воздухе, чем и пользуется. Именно поэтому, добавил Мусиенко, Силы обороны вынуждены принимать непростые решения и уходить с некоторых позиций.

"Объективно, мы сейчас в такой ситуации, что уход с определенных позиций на Донетчине является лишь вопросом времени"

, — подчеркнул эксперт и добавил, что Новопавловское направление в этом контексте не исключение.

А все потому, добавил Мусиенко, что на этом направлении наблюдается мощное давление оккупантов, а американская помощь все еще в пути.

При этом эксперт напомнил мнение американских аналитиков о том, что не существует ни одной "чудодейственной таблетки", которая помогла бы сразу изменить ситуацию на линии фронта в Украине.

Мусиенко добавил, что Украина постепенно все же улучшает ситуацию с обеспечением и снарядами, однако здесь еще не настолько все хорошо, чтобы Силы обороны могли отбросить оккупантов по всем направлениям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назария Волошина, российские захватчики прорвались на территорию завода в Красногоровке. При этом враги утверждают, что они захватили всю Красноговку. Но эта информация не соответствует действительности.