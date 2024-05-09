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Чудодейственной пилюли нет. Стало известно, что ждет Красногоровку

Враг развивает наступательную активность на Новопаловском направлении и максимально обострил ситуация вокруг Красногоровки, сообщил в эфире 24 канала военный эксперт Александр Мусиенко

сегодня, 19:22
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Ткачик Олеся
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Ситуация в районе Красногоровки, где захватчики пытаются заходить с восточных окраин, максимально тревожная, отметил Александр Мусиенко. По его словам, к сожалению, после захвата Авдеевки враг не остановился и продолжает развивать свое наступление.

Чудодейственной пилюли нет. Стало известно, что ждет Красногоровку

Красногоровка

Как подчеркнул Мусиенко, украинские военные держатся настолько, насколько это возможно. При этом он добавил, что все же дается в знаки и то, что на фронте все еще не хватает боеприпасов. Кроме того, добавил эксперт, враг имеет преимущество в воздухе, чем и пользуется. Именно поэтому, добавил Мусиенко, Силы обороны вынуждены принимать непростые решения и уходить с некоторых позиций.

"Объективно, мы сейчас в такой ситуации, что уход с определенных позиций на Донетчине является лишь вопросом времени"
, — подчеркнул эксперт и добавил, что Новопавловское направление в этом контексте не исключение.

А все потому, добавил Мусиенко, что на этом направлении наблюдается мощное давление оккупантов, а американская помощь все еще в пути.

При этом эксперт напомнил мнение американских аналитиков о том, что не существует ни одной "чудодейственной таблетки", которая помогла бы сразу изменить ситуацию на линии фронта в Украине.

Мусиенко добавил, что Украина постепенно все же улучшает ситуацию с обеспечением и снарядами, однако здесь еще не настолько все хорошо, чтобы Силы обороны могли отбросить оккупантов по всем направлениям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назария Волошина, российские захватчики прорвались на территорию завода в Красногоровке. При этом враги утверждают, что они захватили всю Красноговку. Но эта информация не соответствует действительности.




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Источник: https://24tv.ua/krasnogorivka-karta-rosiyani-mozhut-zahopiti-krasnogorivku-chogo_n2552182
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