Чтобы остановить войну, нужно заставить Путина бояться: названы шаги как этого добиться

Западные партнеры, в частности, страны НАТО, поддержали большинство пунктов Плана победы, предложенного президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает завершение войны к 2025 году. Однако некоторые положения вызывали скепсис среди союзников. Как отметил в комментарии 24 каналу полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, единодушная поддержка этого плана всеми партнерами является решающей для завершения войны в Украине. Он отметил, что план содержит все необходимые элементы для достижения мира, однако проблема заключается в диктаторском стиле правления Владимира Путина, контролирующего ситуацию единолично. Поэтому необходимо создать условия, при которых Путин почувствует реальную угрозу.

Владимир Путин

По его мнению, одним из таких элементов может стать вступление Украины в НАТО. Это, говорит эксперт, не только обеспечит стабильность для Украины на много лет вперед, но создаст серьезную угрозу для российского руководства. Кроме того, Украина должна получить возможность наносить удары по территории России.

"Если Путин не сможет атаковать украинские города и использовать свои ключевые аэродромы, ему будет крайне сложно продвигаться на фронте. Или если ВСУ, возможно, смогут увеличить Курский плацдарм, то это также должно обеспокоить Путина", — отметил эксперт.

Некоторые элементы Плана победы Зеленского остаются засекреченными, но западные лидеры уже с ними ознакомились. Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что эти пункты могут сыграть решающую роль в завершении войны. По его словам, если Запад продолжит поддерживать этот план, это значительно усложнит ситуацию для Путина.

Он также отметил, что российская армия находится в тяжелом положении: ей не хватает личного состава, ракет и другого важного оборудования. Кроме того, российская экономика находится на грани краха, а население начинает осознавать масштабы потерь, превышающие 600 тысяч.

Хэмиш де Бреттон-Гордон напомнил, что в 1980-х годах матери русских солдат заставили Кремль вывести войска из Афганистана, когда потери составили 17 тысяч человек. Сейчас же потери значительно больше, но Кремль сумел многое скрыть. Важно, чтобы русский народ осознал последствия войны, в которую их привел автократический режим Путина, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе обдумывают членство Украины в НАТО.



