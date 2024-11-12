Что значит план Б, если Запад прекратит поддержку: в Раде ответили

Госбюджет на следующий год сформирован с предположением, что западные партнеры продолжат покрывать всю гражданскую часть бюджетных расходов. Если финансовая помощь остановится, финансировать эти расходы не будет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире Новости.LIVE заявила нардеп Нина Южанина.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Комментируя возможный план Б на случай остановки внешнего финансирования, нардеп ответила, что такой план должен быть.

"Я думаю, что есть "план Б", совершенно точно: остановить все выплаты, кроме военных. И переживать всем вместе – потому что это военное положение то, которое должно быть – объединиться, найти другие механизмы помощи, выплат, ограничений" , – заявила Южанина.

Она отметила, что текущий бюджет тоже составлен не оптимально, и в нем есть расходы, от которых можно было бы удержаться. К примеру, нардеп раскритиковала увеличение расходов на дорожную инфраструктуру.

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