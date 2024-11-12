logo

BTC/USD

86629.59

ETH/USD

3261.39

LTC/USD

75.77

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что значит план Б, если Запад прекратит поддержку: в Раде ответили
commentss НОВОСТИ Все новости

Что значит план Б, если Запад прекратит поддержку: в Раде ответили

Единственное, что способно точно гарантировать государство – это выплаты военным, отметила нардеп Нина Южанина

сегодня, 06:38 comments2227
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Госбюджет на следующий год сформирован с предположением, что западные партнеры продолжат покрывать всю гражданскую часть бюджетных расходов. Если финансовая помощь остановится, финансировать эти расходы не будет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире Новости.LIVE заявила нардеп Нина Южанина.

Что значит план Б, если Запад прекратит поддержку: в Раде ответили

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Комментируя возможный план Б на случай остановки внешнего финансирования, нардеп ответила, что такой план должен быть.

"Я думаю, что есть "план Б", совершенно точно: остановить все выплаты, кроме военных. И переживать всем вместе – потому что это военное положение то, которое должно быть – объединиться, найти другие механизмы помощи, выплат, ограничений" , – заявила Южанина.

Она отметила, что текущий бюджет тоже составлен не оптимально, и в нем есть расходы, от которых можно было бы удержаться. К примеру, нардеп раскритиковала увеличение расходов на дорожную инфраструктуру.

Читайте на портале "Комментарии" — на фоне неопределенности с последующей поддержкой в США тревожные новости начинают поступать и из Европы. The Telegraph пишет о том, что политический кризис в Германии может привести к тому, что страна будет погружена во внутренние проблемы и подготовку к выборам, тем самым ослабив поддержку Украины. Не все гладко с еще одним партнером – Великобританией. The Guardian пишет, что отношения Украины с Великобританией заметно остыли после того, как в Лондоне сменилось правительство в июле этого года и с тех пор Киев якобы не получает ракеты Storm Shadow. Могут ли быть первые колокольчики того, что в случае отказа Трампа продолжать помощь Украине в войне, Европа тоже "умоет руки" и подтолкнет Украину к переговорам с РФ в далеко невыгодной позиции? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости