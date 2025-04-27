Что ждет Украину после встречи Зеленского с Трампом: на Западе ошарашили прогнозом

После встречи в Ватикане заявления президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского дают основания говорить, что перемирие в войне стало ближе, чем когда-либо. Впрочем, как отмечает обозреватель The Telegraph Ричард Кэмп, мир вряд ли станет победой для Украины.

Трамп и Зеленский

На этом этапе, считает эксперт, уступки Киева практически неизбежны. Россия одерживает верх в изнурительной войне, тогда как Трамп, даже если решит активно вмешаться, вряд ли сможет рассчитывать на поддержку западноевропейских стран. Их запасы боеприпасов истощены, а политическая воля бороться за свои народы и тем более другие – слишком слаба.

"Даже в том случае, если он вдруг объявит о своем намерении разместить американские войска — а это единственный способ остановить Путина, — он знает, что западноевропейские страны не последуют за ним в бой. У них самих заканчиваются боеприпасы, и в течение десятилетий у них не хватало духу защитить свой собственный народ, не говоря уже о народе далекой страны", — говорится в статье.

По мнению The Telegraph, Украина оказалась перед фактическим выбором: вести переговоры, опираясь на последние мирные инициативы Трампа, предусматривающие уступку большого числа оккупированных территорий.

По оценке издания сигналы из Вашингтона свидетельствуют о том, что Путин может согласиться на эти условия, особенно под угрозой новых санкций. Кремль вынужден будет взвешивать дальнейшее ведение войны против экономического ущерба для России. В случае прекращения огня Путин сможет представить это россиянам как победу, независимо от того, сочтут ли они такие потери оправданными.

Для Владимира Зеленского одновременно подписание мира на условиях потери больших территорий будет означать серьезное ослабление его позиций внутри страны. Аналитик отмечает, что вряд ли после такого шага он будет долго оставаться на посту президента, тогда как Путин, вероятно, уже готовит планы использования будущего хаоса.

Кемп также указывает, что ситуация в Украине обнажила слабость НАТО, чем обязательно воспользуется не только Россия, но и Китай, Иран и другие режимы, стремящиеся бросить вызов Западу.

"Нет ничего оптимистического в потеплении отношений между США и Украиной, если их итогом станет предательство", — отмечает автор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что эксперт по языку тела раскрыл, что на самом деле произошло между Зеленским и Трампом во время встречи в Ватикане.



