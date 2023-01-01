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Что ждет Украину и Россию по прогнозу Буданова

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и Россию в 2023 году

сегодня, 17:50
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Автор:

Моесеенко Валентина

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассказал в интервью Телемарафону о ситуации в нашей армии и армии России, пишут "Комментарии".

Что ждет Украину и Россию по прогнозу Буданова

Главный разведчик рассказал об имеющихся ресурсах и когда поставят точку в конфликте с РФ

Полномасштабное вторжение Российской Федерации коренным образом изменило ситуацию в распределении военных сил двух стран, а также подмочило политическое будущее РФ не только на территории своей страны, но и геополитическом смысле. Из основного, что выделил Буданов:

- в российской армии осталось ракет на 2 массированных удара – они уменьшают количество, чтобы держать имитацию интенсивности этих ракетных атак;

- на одну ракетную атаку России (т.е. ее изготовление) нужно работать 1,5-2 месяца;

- до марта у РФ будет критическая ситуация с вооружением;

- производство "братской" Беларуси не способно обеспечить Россию вооружением;

- промышленность Российской Федерации не сравнима с промышленностью бывшего советского союза, производство самолетов стратегической авиации отсутствует, это – старые самолеты;

- страна-агрессорка столкнулась с большой проблемой производства моторесурса;

- ТУ-95 и ТУ-160 – основа российского авиапарка.

Что касается одной из самых горячих точек и важнейших – Бахмута, то, по словам Буданова, военная ситуация там не катастрофическая. Катастрофической называет ситуацию с самим городом и разрушениями, нанесенными агрессорами. Сами же оккупанты терпят бешеные потери вблизи Бахмута.

Из вероятных протестов в России, говорит, что это — нереально, ведь по статистике более 70% россиян поддерживают войну. Еще один серьезный момент – мобилизация, которая в РФ продолжается непрерывно еще с марта 2022 года. Уже с 5 января готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет (с территории РФ и Белоруссии).

Как резюмирует глава Главного управления разведки Минобороны Украины, 2023 год принесет Украине радость и победу, а России — трансфер власти. Победа – это возвращение в границы 1991 года. Однако это, говорит Кирилл Буданов, не станет "окончанием" всех процессов, они будут достаточно продолжительными.

К слову, россияне пытались атаковать в новогоднюю ночь на нескольких направлениях восточного фронта, но несли огромные потери. Как сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, только за минувшие сутки на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения, враг потерял более 171 человека убитыми и около 200 ранеными. "Они не смогли прорвать нашу оборону еще раз, не смогли достичь никаких промежуточных целей", – отметил он.

Читайте на портале "Комментарии" - а таки из Каспия и вероятность запуска дронов: В объединенном пресс-центре Сил обороны юга Украины рассказали о ситуации в армии РФ .



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