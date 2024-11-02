Что заявил Сырский о новом наступлении РФ: почему такого не было с 2022-го

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Кравцев Сергей
В настоящее время украинские войска сдерживают "одно из самых мощных наступлений" с начала полномасштабного вторжения России. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи с делегацией войск Чехии сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Также Сырский отметил, что Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда "критически важных инициатив", в частности, коалиции по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.
В завершение разговора главком поблагодарил начальника чешского Генерального штаба Карела Ржегку и правительство страны за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение реализации действующих инициатив.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска ведут активные штурмовые действия сразу на нескольких направлениях фронта. У агрессора есть серьёзное преимущество в воздухе и артиллерии. Об этом во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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