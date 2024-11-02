Что заявил Сырский о новом наступлении РФ: почему такого не было с 2022-го

В настоящее время украинские войска сдерживают "одно из самых мощных наступлений" с начала полномасштабного вторжения России. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи с делегацией войск Чехии сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения", – заявил главком.

Также Сырский отметил, что Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда "критически важных инициатив", в частности, коалиции по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В завершение разговора главком поблагодарил начальника чешского Генерального штаба Карела Ржегку и правительство страны за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение реализации действующих инициатив.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска ведут активные штурмовые действия сразу на нескольких направлениях фронта. У агрессора есть серьёзное преимущество в воздухе и артиллерии. Об этом во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной. Враг не прекращает штурмовые действия на нескольких направлениях, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеет значительное преимущество в артиллерийских снарядах", — заявил Александр Сырский.



