Главная Новости Общество Война с Россией Что запланировал Путин после завершения учений "Запад - 2025": названа угроза для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Что запланировал Путин после завершения учений "Запад - 2025": названа угроза для Украины

Сейчас у российских войск нет возможности оставаться на какой-то конкретной территории.

16 сентября 2025, 16:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на то, что в Украине уже сосредоточено более 700 тысяч российских военных, Кремль все еще нуждается в дополнительных силах на фронте. Такое мнение в интервью высказал Евгений Дикий, ветеран войны с Россией и бывший командир роты батальона "Айдар".

Что запланировал Путин после завершения учений "Запад - 2025": названа угроза для Украины

Фото: из открытых источников

"С учетом текущих потерь и задач, которые ставит перед собой российское командование, для них крайне важно в ближайшие месяцы дожать Донбасс. В первую очередь захватить ключевую промышленную зону: Краматорск, Славянск, Константиновку и Дружковку", — отметил он.

По мнению эксперта, по завершении масштабных военных учений "Запад-2025" в Беларуси, РФ перебросит большинство личного состава непосредственно на украинский фронт.

"Тим подразделениям, которые сейчас демонстрируют силу на белорусско-европейской границе, вряд ли удастся там остаться. Они не будут просто ждать новой войны с Европой. Вероятно, сразу после завершения учений их отправят на передовую — скорее всего, в Донецкую область", — заявил Дикий.

В контексте учений "Запад-2025" обозреватель Bild Петер Тиде сообщил, что в них принимает участие около 30 тысяч военнослужащих. Он назвал три вероятных сценария, которые может реализовать РФ после их завершения: оставить войска в Беларуси для политического давления на Европу; атаковать Украину с севера, используя белорусский плацдарм; удерживать военные силы вблизи Украины для отвлечения внимания, готовя удар по другому направлению.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со Sky News подчеркнул, что отсутствие Украины на саммите предпочло Кремль, тогда как трехсторонний формат переговоров мог бы принести другой результат.



Источник: https://www.unian.ua/world/kudi-rosiya-podine-viyska-pislya-navchan-zahid-2025-veteran-ato-nazvav-metu-okupantiv-13132416.html
