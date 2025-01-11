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Что захочет Путин на переговорах с Трампом: стали известны два ключевые вопроса

FT пишет о том, что Кремль на переговорах с Трампом планирует обсуждать «откат» НАТО на его восточных рубежах

сегодня, 13:12
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин на переговорах с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом планирует обсуждать "откат" НАТО на его восточных рубежах и предотвращение вступления Украины в Альянс. Путин хочет получить 100% гарантий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "FT".

Что захочет Путин на переговорах с Трампом: стали известны два ключевые вопроса

Путин и Трамп. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, главная цель Владимира Путина на любых переговорах – новые соглашения о безопасности, гарантирующие, что Украина никогда не вступит в НАТО, и что военный альянс под руководством США откажется от некоторых восточных развертываний.

Авторы публикации подчеркивают, Владимир Путин хочет всерьез изменить правила международного порядка. Он очень обеспокоен тем, как будет выглядеть мир после войны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в последние несколько дней с первых полос СМИ по всему миру не сходят заявления новоизбранного президента США Трампа в отношении Гренландии и Канады. "Sky News" уже пишет о том, что намерение Трампа получить контроль над островом Гренландия может иметь преимущества для России, ведь это артикулирует экспансионистскую политику, которую сейчас путинский режим практикует в Украине. В РФ действительно, будто ожидали таких шагов Трампа. Там уже говорят, что слова будущего президента США – это сигнал мирового передела на фоне развала ялтино-потсдамской системы, намекая, что время суверенитета отдельных западных стран истекло. Действительно ли Трамп может подыграть Путину и нас ждет окончательное изменение устоявшегося миропорядка? Издание "Комментарии" по этому вопросу обратилось к экспертам.




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