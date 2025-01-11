Новые санкции США больно ударят по главному источнику доходов Кремля: о чем идет речь

Новые американские санкции против российских нефти и газа больно ударят по российскому нефтяному экспорту в Китай и Индию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Издание ссылается на четырех собеседников, причастных к российскому нефтяному экспорту, и три источника, связанных с индустрией нефтепереработки в Индии.

Reuters отмечает, что после введения первых нефтяных санкций в 2022 году Россия достаточно быстро к ним адаптировалась и наладила поставки нефти клиентам с помощью "теневого флота" старых танкеров, застрахованных не на Западе. Однако до сих пор сотни этих судов и многие российские нефтетрейдеры оставались вне санкций США, поскольку администрация Байдена боялась глобального роста цен на нефть.

Индийские нефтепереработчики до сих пор просто избегали иметь дело с находящимися под санкциями танкерами или судами, застрахованными подсанкционными страховщиками. Таких было относительно немного. Теперь же под санкции попали и многие танкеры, и страховавшие их страховые компании.

Один из индийских источников нефтеперерабатывающей промышленности заявил, что новые санкции могут заставить россиян снизить цены на нефть ниже 60 долларов за баррель. Это тот же потолок цены, установленный западными санкциями 2022 года. Если продавать нефть ниже этой цены, западным компаниям разрешено страховать и перевозить эту нефть.

Читайте на портале "Комментарии" — китайский портовый оператор Shandong Port Group закрыл свои порты для танкеров российского "теневого флота", находящихся под санкциями США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на собственные источники среди нефтетрейдеров.

Shandong Port Group контролирует основные порты на восточном побережье Китая, включая Циндао, Жичжао и Яньтай, которые являются основными терминалами для импорта попавшей под санкции нефти.



