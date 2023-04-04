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Что в ближайшее время может изменить ситуацию на фронте – продолжит ли РФ наступать

Оружие, которое мы получаем в рамках военно-технического сотрудничества с нашими западными партнерами, фактически изменило ход боевых действий

сегодня, 09:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что практически изо дня в день продолжаются разговоры о приближающемся контрнаступлении ВСУ, ситуация на фронте остается крайне тяжелой. И только ценой неимоверных усилий украинских защитников удается сдерживать врага на Донбассе. Когда ситуация на фронте может измениться в нашу пользу? И хватит ли у врага еще сил и ресурсов, чтобы продолжать наступление? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.

Что в ближайшее время может изменить ситуацию на фронте – продолжит ли РФ наступать

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У путинской армии нет никаких шансов, даже если она в момент наступления будет находиться в обороне

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что сейчас многое зависит не столько от Украины, сколько от Запада. Если союзники Украины увеличат обьемы поставок вооружения, то Россия не сможет продолжать наступление и ситуация начнет меняться в пользу Киева. Украинские защитники делают все, что возможно, но нужно больше оружие и боеприпасов. Свое мнение эксперт озвучил в эфире телеканала FREEДОМ.


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Аналитик считает, что даже то оружие, которое уже получила Украина от партнеров, во многом изменило ход боевых действий.

"Россияне искренне рассчитывали на то, что в течение трех дней смогут взять Киев, а через две недели полностью оккупировать всю территорию нашей страны. Но поставки "Хаймарсов", ракет к ним, поставки бронетехники, артиллерийских систем М777 и их аналогов, поставки огромного количества снарядов фактически изменили ход ведения боевых действий", — заявил эксперт.

По его мнению, помощь стран, входящих в коалицию Рамштайна, влияет на боевые возможности украинских Сил обороны, кратно их увеличивая. А это значит, что у путинского режима вообще нет никаких шансов в этом противостоянии.

Мы помним, что для русских солдат никогда не имел никакой ценности

При этом военный эксперт Петр Черник считает, что еще рано списывать сор счетов россиян. Несмотря на то, что оккупанты за март понесли огромнейшие потери, у противника еще есть ресурс для продолжения войны и это нельзя игнорировать. Ежемесячно россияне бросают в бой до 20 тысяч личного состава.

"За март уже достигнут абсолютный рекорд свыше 24 тысяч. Если мы отталкиваемся от цифры 20 тысяч, то 4 тысячи недобора – это довольно ощутимо. Это серьезная механизированная бригада", – отметил эксперт в эфире "24 канала".

По его мнению, этот коэффициент в части истребления врага у нас будет увеличиваться. Зато у захватчиков этот показатель будет уменьшаться. В то же время эксперт подчеркнул, что не стоит забывать, что против 35-миллионной Украины воюет 145-миллионная Россия.

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