Что угрожает РФ из-за «прорыва» в Курской области: какой худший сценарий для Украины

ВСУ продолжают операцию в Курской области. И уже становится понятным, что так просто россиянам не выбить ВСУ, не только крепко стоящих на своих позициях, но и продвигающихся вперед. Что грозит РФ из-за "прорыва" в Курской области? Какой худший сценарий может ожидать Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Для нас открывается определенное окно возможностей

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала "Киев24" выразил мнение, что события на Курщине помогут выхолостить ресурсы врага полностью, как стратегические, так и оперативные резервы.

"Несколько дней назад глава нашей разведки, генерал Буданов (Кирилл Буданов, — Ред.) сказал, что у врага осталось ресурсов на месяц-полтора активных наступательных действий. Кажется, что события на Курщине этот ресурс выхолостят полностью, а значит у врага не останется ни стратегических, ни оперативных резервов. К чему это приведет? Скорее всего, враг будет вынужден брать паузу для того, чтобы накопить соответствующие силы и средства", — прокомментировал эксперт.

По его мнению, в то же время "для нас открывается определенное окно возможностей". При этом Селезнев подчеркнул, что ключевым фактором в дальнейшем будут ресурсы обеих сторон. "Именно от ресурсов, которые будет иметь на тот момент времени украинское войско, ресурсов, которыми будут владеть в то время российские оккупационные войска, и зависит дальнейшая ситуация на поле боя", — сказал бывший пресс-секретарь Генштаба.

Селезнев сомневается, что ВСУ смогут провести масштабные контрнаступательные действия, потому что сейчас нет соответствующих сил и средств.

"Наш президент неоднократно заявлял, что у нас есть 14 вновь бригад, но только три из них полностью укомплектованы оружием, оборудованием, военной техникой. Этого мало. Так что очевидно, что кейсы военно-технических переговоров с нашими западными партнерами актуализируются очень масштабно", – подытожил эксперт.

Есть несколько сценариев того, что будет происходить в Курской области

Профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью "Bild" заявил, что операция ВСУ в Курской области стала впечатляющим достижением Украины, однако она может обернуться ее капитуляцией.

По его словам, пока невозможно судить, сможет ли Украина выиграть войну благодаря новому наступлению, однако отметил впечатляющий успех ВСУ.

"Сейчас мы переживаем колоссальные изменения в войне. За это нужно придираться... Украинцы за шесть дней завоевали больше территории в России, чем РФ завоевала в Украине за последние 2-3 месяца. Это поразительное достижение", — отметил он.

По оценке Масалы, у РФ возникли проблемы с опрокидыванием солдат и техники в Курскую область. При этом он считает, что положение российского лидера Владимира Путина находится под угрозой. По его мнению, ответственность за провал переведут на местные власти или военных, а "Путин будет продолжать твердо сидеть в седле".

Также профессор назвал возможные сценарии для Украины в результате операции в Курской области.

"Наихудшим сценарием станет то, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение в Курской области с огромными потерями. Это может привести к более быстрому продвижению российской армии на Донбассе, поскольку тогда украинцам не хватит подкреплений... В конце концов это приведет к капитуляции Украины", — предупредил Масала.

В то же время, лучший сценарий, по его мнению, — если операция в Курской области будет продолжаться как можно дольше и лишит Путина поддержки, "чтобы во властных кругах Путина пришли к осознанию, что продолжение войны может иметь негативные последствия для внутрироссийской стабильности".

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