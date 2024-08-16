Что угрожает РФ из-за «прорыва» в Курской области: какой худший сценарий для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
ВСУ продолжают операцию в Курской области. И уже становится понятным, что так просто россиянам не выбить ВСУ, не только крепко стоящих на своих позициях, но и продвигающихся вперед. Что грозит РФ из-за "прорыва" в Курской области? Какой худший сценарий может ожидать Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала "Киев24" выразил мнение, что события на Курщине помогут выхолостить ресурсы врага полностью, как стратегические, так и оперативные резервы.
По его мнению, в то же время "для нас открывается определенное окно возможностей". При этом Селезнев подчеркнул, что ключевым фактором в дальнейшем будут ресурсы обеих сторон. "Именно от ресурсов, которые будет иметь на тот момент времени украинское войско, ресурсов, которыми будут владеть в то время российские оккупационные войска, и зависит дальнейшая ситуация на поле боя", — сказал бывший пресс-секретарь Генштаба.
Селезнев сомневается, что ВСУ смогут провести масштабные контрнаступательные действия, потому что сейчас нет соответствующих сил и средств.
Профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью "Bild" заявил, что операция ВСУ в Курской области стала впечатляющим достижением Украины, однако она может обернуться ее капитуляцией.
По его словам, пока невозможно судить, сможет ли Украина выиграть войну благодаря новому наступлению, однако отметил впечатляющий успех ВСУ.
По оценке Масалы, у РФ возникли проблемы с опрокидыванием солдат и техники в Курскую область. При этом он считает, что положение российского лидера Владимира Путина находится под угрозой. По его мнению, ответственность за провал переведут на местные власти или военных, а "Путин будет продолжать твердо сидеть в седле".
Также профессор назвал возможные сценарии для Украины в результате операции в Курской области.
В то же время, лучший сценарий, по его мнению, — если операция в Курской области будет продолжаться как можно дольше и лишит Путина поддержки, "чтобы во властных кругах Путина пришли к осознанию, что продолжение войны может иметь негативные последствия для внутрироссийской стабильности".
Читайте на портале "Комментарии" — возможны ли переговоры с РФ после Курской операции: чего ждать от Москвы.
Новости