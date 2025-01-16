Что Трамп может предложить Путину в обмен на завершение войны в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну в Украине. Он мог бы подсластить соглашение, сделав Путину предложение, от которого он не сможет отказаться – участие в космической программе совместно с США и возможность получить доступ к американским технологиям и американским коммерческим поставщикам, таким как SpaceX. Об этом говорится в статье The Hill.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Россияне имеют большие амбиции в отношении своей космической программы. Они планируют новую космическую станцию, которая заменит свою долю Международной космической станции, когда она истечет свой срок эксплуатации примерно в 2030 году. Они заключили альянс с Китаем для участия в проекте его лунной базы с ядерным реактором для ее питания.

Возникает вопрос: способна ли Россия выполнить эти и другие амбициозные цели? Недавнее исследование Института исследований внешней политики вызывает некоторые сомнения.

В нем отмечается, что "несколько факторов сделали невозможным устойчивое развитие российской космической программы". Проблемы включают "санкции, эмбарго на передовое промышленное оборудование, нехватку рабочей силы, ограниченные финансовые ресурсы, распределенные между слишком большим количеством проектов, отмену космического сотрудничества с западными партнерами, за исключением операций на Международной космической станции, и экономическую неэффективность российской космической отрасли".

В статье предполагается, что нынешнее падение успехов российской космической программы началось еще с 2014 года, когда Путин захватил Крым в Украине, и, конечно, с 2022 года, когда Россия вторглась к своему соседу с целью его завоевания.

По мере стагнации российского ракетостроения США все больше полагаются на экономически конкурентоспособные ракеты-носители, созданные SpaceX и Rocket Lab . New Glenn от Blue Origin находится внутри тестирования, а Starship от SpaceX находится в разработке.

Тем не менее, Россия могла восстановить часть утраченной космической славы. Альянс с NASA по космической станции был взаимовыгодным. США получили внешнеполитическое обоснование космической станции, которое наконец убедило достаточно членов Конгресса одобрить финансирование. Россия смогла удерживать космонавтов в космосе по истечении срока эксплуатации космической станции "Мир".

Россия могла предложить принять участие в программе Артемида, чтобы вернуться на Луну и отправиться на Марс. Но у президента России Владимира Путина были другие приоритеты, и он сделал неудачный выбор, отмечают аналитики.

"Деньги, которые Россия тратит на безуспешную попытку завоевать Украину, могут быть потрачены на поддержку ее космической программы. Более того, квалифицированные российские инженеры и ученые покидают Россию, опасаясь быть запущенными в украинскую мясорубку. Западные санкции, которые неизбежно усилятся с переизбранием Дональда Трампа, тоже не помогают. Ситуация, в которой оказалась Россия, дала возможность Трампу, если он ею воспользуется. Трамп пообещал прекратить войну на Украине. Он мог бы подсластить соглашение, сделав Путину предложение, от которого он не сможет отказаться", – говорится в статье.

Отмечается, что если бы Путин договорился с Украиной, завершив свою захватническую войну, Трамп мог бы предложить России участие в программе Artemis в обмен. Новый президент США мог бы отметить, что Россия добилась успеха в результате партнерства с Международной космической станцией. Без этого партнерства Россия не была бы ни одним космическим государством .

Если бы Путин согласился на мир в Украине, Россия могла бы увидеть космонавтов на поверхности Луны в ближайшем будущем — то, что Советский Союз пытался, но не смог сделать в Луне в гонке в 1960-х годах. Россия получит доступ к американским технологиям и американским коммерческим поставщикам, таким как SpaceX.

Россия также будет обязана подписать Артемисские соглашения, присоединившись к растущему сообществу наций, которые обязались мирно исследовать и экономически развивать космос. Как побочный эффект, зарождающийся космический альянс России с Китаем будет разорван, оставив эту страну изолированной.