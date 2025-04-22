Что-то готовится: в Мариуполе фиксируют невиданное ранее скопление сил окупантов.

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируется необычное скопление русских военных и техники. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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По его словам, хотя в последнее время темп перемещения техники в направлении Запорожья несколько снизился, в конце недели произошел заметный рост активности. В частности, было зафиксировано прохождение колонн, в состав которых входило около 10 единиц танков и гусеничной бронетехники.

Кроме того, Андрющенко обратил внимание на нетипично большую концентрацию живой силы и техники — в частности, БМП и БТР — на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. По его словам, в городе развертываются новые военные объекты. Известно по меньшей мере две новые базы — одна в Левобережном районе, другая — в Кальмиусском.

По мнению специалистов Центра, такие действия свидетельствуют о попытке российских военных создать резервный более защищенный плацдарм в непосредственной близости к линии фронта.

Андрющенко также опубликовал видео, на котором зафиксировано перемещение вражеской техники по улицам города.

Особое внимание, по его словам, привлекает новая база в Левобережном районе близ жилого массива Восточный. Ее создание, вероятно, связано с ограниченной вместимостью существующего объекта неподалеку, где преимущественно сосредоточены топливозаправщики и грузовики с двигающимися в направлении Запорожской области или оттуда боекомплектом.

Новая база, как отмечает эксперт, выполняет другие функции — здесь концентрируется личный состав и техника. Наблюдаются повышенные меры маскировки, хотя из-за активного опрокидывания сил в апреле объект удалось идентифицировать.

Андрющенко подчеркнул, что тенденция к усилению российского военного присутствия в Мариуполе началась еще в начале года. Это, по его мнению, не ситуативное решение, а планомерное превращение города в ключевой логистически военный центр — хаб для техники, вооружения и живой силы.

Ранее "Комментарии" писали, что более 20 грузовиков прошло организованными двумя колоннами по маршруту Россия-Новоазовск-Мариуполь Никольске-Розовско-Пологовская агломерация или Времевское направление.