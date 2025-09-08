На временно оккупированных территориях (ВОТ) после 10 сентября украинцев без российского паспорта приравняют к "нелегальным мигрантам". Им грозит депортация из собственных домов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Паспорт РФ. Фото: из открытых источников

Глава Запорожской области отметил, после 10 сентября украинцев, которые не получили российский паспорт на временно оккупированных территориях, указом российского диктатора Владимира Путина приравняют к "нелегальным мигрантам" и угрожают депортировать из родного дома.

Речь идет об указе, подписанном Путиным в марте 2024 года. Документ обязывает граждан Украины, которые "незаконно находятся в РФ", до 10 сентября или покинуть территорию, или легализовать свое пребывание.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва проводит на оккупированной территории Украины насильственную русификацию. Под угрозой конфискации имущества заставили взять российские паспорта 3,5 млн украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке российский диктатор Владимир Путин 4 марта заявил, что Россия завершила выдачу паспортов украинцам, проживающим на незаконно оккупированной Россией территории Украины. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что украинцам на оккупированной территории было выдано 3,5 млн российских паспортов, что больше, чем 2,8 миллиона, о которых сообщалось в марте 2024 года.

По данным британской разведки, Россия обуславливает получение российских паспортов доступом к услугам в оккупированных регионах, включая социальные услуги, здравоохранение и финансовые услуги. Наличие российского паспорта также обязывает к призыву в российскую армию. Украинцам, не имеющим российского паспорта, также грозит конфискация их имущества властями.



