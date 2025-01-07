Что такого сказал Зеленский: почему Трамп передумал отправлять своего спецпредставителя в Киев

На Банковой уже знают причины отсрочки визита отставного генерала Кита Келлога, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Телеведущий высказали предположение, что интервью президента Украины для американского подкастера Лекса Фридмана могло повлиять на отложение визита Кита Келлога в Украину. Второе предположение касалось того, что возможно в будущей администрации США начинают понимать, что нет реальных механизмов для быстрого завершения войны в Украине и нет фундамента, чтобы начинать переговоры о прекращении войны. Именно поэтому приезд Келлога отложили.

Михаил Подоляк согласился с тем, что оба предположения верны.

"Не только в интервью Фридману, но и вообще в последних интервью президент Украины четко объясняет мотивацию России и объясняет, что простых решений не существует", — отметил Подоляк.

По его словам, не существует быстрого решения для нахождения каких-то компромиссов, учитывая долгую продолжительность войны. Подоляк убежден:

"Надо понять, что такое современная Россия. И для того, чтобы это понять, надо определенное время, и переходим к тому, что переходная администрация Трампа как раз глубоко погружается во все эти проблематики и проблематику того, какой тип миропорядка Россия хочет установить, потому что Россия настаивает на стремлении любого сильного государства... иметь право на силовое перераспределение влияний и силовое перераспределение территорий", – отметил советник.

По убеждению Подоляка, переходная администрация Трампа осознает это, и что РФ не является страной, которая может адекватно вести себя или адекватно реагировать на определенные предложения.

"Для того, чтобы сделать действенное предложение, надо будет надавить на Россию", — сказал Подоляк.

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