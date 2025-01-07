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Что такого сказал Зеленский: почему Трамп передумал отправлять своего спецпредставителя в Киев

В ОП объяснили отсрочку визита Келлога в Украину

7 января 2025, 15:30 comments2108
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Кравцев Сергей

На Банковой уже знают причины отсрочки визита отставного генерала Кита Келлога, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Что такого сказал Зеленский: почему Трамп передумал отправлять своего спецпредставителя в Киев

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Телеведущий высказали предположение, что интервью президента Украины для американского подкастера Лекса Фридмана могло повлиять на отложение визита Кита Келлога в Украину. Второе предположение касалось того, что возможно в будущей администрации США начинают понимать, что нет реальных механизмов для быстрого завершения войны в Украине и нет фундамента, чтобы начинать переговоры о прекращении войны. Именно поэтому приезд Келлога отложили.

Михаил Подоляк согласился с тем, что оба предположения верны.

"Не только в интервью Фридману, но и вообще в последних интервью президент Украины четко объясняет мотивацию России и объясняет, что простых решений не существует", — отметил Подоляк.

По его словам, не существует быстрого решения для нахождения каких-то компромиссов, учитывая долгую продолжительность войны. Подоляк убежден:

"Надо понять, что такое современная Россия. И для того, чтобы это понять, надо определенное время, и переходим к тому, что переходная администрация Трампа как раз глубоко погружается во все эти проблематики и проблематику того, какой тип миропорядка Россия хочет установить, потому что Россия настаивает на стремлении любого сильного государства... иметь право на силовое перераспределение влияний и силовое перераспределение территорий", – отметил советник.

По убеждению Подоляка, переходная администрация Трампа осознает это, и что РФ не является страной, которая может адекватно вести себя или адекватно реагировать на определенные предложения.

"Для того, чтобы сделать действенное предложение, надо будет надавить на Россию", — сказал Подоляк.

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