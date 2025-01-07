Спецпредставитель Трампа уже не едет в Киев: в МИД Украины отреагировали

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на отмену визита в Украину отставного генерала Кита Келлога, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом Андрей Сибига заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир в Киеве.

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Андрей Сибига подчеркнул, в Украине "рады всем визитам наших американских друзей".

Кроме того, добавил министр иностранных дел Украины, в Киеве очень надеются на визиты уже назначенных руководителей и руководителей новой администрации после инаугурации Дональда Трампа. Также в Украине считают проведение встречи и визита генерала Келлога чрезвычайно важным.

"И я уверен, что эта встреча в свое время состоится и мы находимся в контакте для того, чтобы четко определить временные рамки для проведения ее, для наполнения этой встречи максимальным содержанием", — резюмировал Андрей Сибига.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на источники.

В материале говорится, что генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который должен стать специальным представителем Трампа по вопросам Украины и России, изначально собирался посетить Киев для встречи с украинскими официальными лицами в начале января. Его команда также готовила встречи с официальными лицами в других европейских столицах, в частности в Риме и Париже.

Но поездка, которая должна была бы стать первым визитом новых чиновников администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября.



