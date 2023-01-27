Что станет решающим значением для российского наступления весной

Редактор общественного мнения в издании Politico Джейми Деттмер, анализирует, что вторая волна мобилизации в России это лишь вопрос времени, особенно если Путин захочет провести военное наступление весной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.

Российские военные. Фото из открытых источников

Деттмер пишет о значительных потерях россиян, главнокомандующий армией Норвегии сообщал, что в Украине было убито или ранено более 180 тыс. солдат РФ, а американский генерал Марк Милли предполагает цифру в 100 тыс. Кроме того, недавно российская правозащитница Ольга Романова сообщила, что из 50 тыс. завербованных из тюрем россиян для группы Вагнера, 40 тыс. мертвы или бежали.

Таким образом, Путин должен компенсировать значительные потери своих войск. Хотя президент Россия заявляет, что он не собирается проводить вторую волну мобилизации, однако в прошлом месяце министр обороны России Сергей Шойгу призвал увеличить армию РФ на 400 тыс. человек, до 1,5 млн военных. Также усилилась российская пропаганда, призывающая идти воевать на фронт.

"Российские лидеры пытаются продать свою войну как экзистенциальный кризис, они все глубже ищут тропы, чтобы усилить националистический пыл, на каждом шагу ссылаясь на Великую Отечественную войну", — пишет Детмер.

По данным аналитиков, Украина и Россия имеют примерно одинаковое количество военных на фронте, поэтому Детмер называет решающую причину для российского наступления весной.

"Живая сила будет иметь решающее значение для того, чтобы Россия начала весеннее наступление в ближайшие месяцы. Это значит, что генералу Герасимову понадобится гораздо больше, если он хочет достичь соотношения три к одному, которое предусматривает военная доктрина, необходимое для атакующей силы", — считает Джейми Дэттмер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Израиля назвал режим, который является одной из самых больших угроз для мира.

Также "Комментарии" писали о том, как Запад заставляет Путина постоянно разрешать посылать все лучшую технику в Украину.

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