Что сказал Лукашенко об участии военных КНДР в войне против Украины

Александр Лукашенко категорически опроверг информацию о том, что войска Северной Кореи были отправлены в Россию для участия в войне против Украины. В интервью BBC он заявил, что российский президент Владимир Путин не стал бы привлекать иностранные войска к военным действиям на территории Украины.

Александр Лукашенко

Британский журналист Стив Розенберг задал Лукашенко прямой вопрос относительно слухов о возможном участии военных КНДР в войне. На это лидер Беларуси отвечаю

"Ерунда. Зная свой характер, Путин никогда бы не стал уговаривать другую страну привлечь свою армию к российской спецоперации в Украине", — сказал Лукашенко.

Когда Розенберг спросил, что может произойти, если такие сообщения будут подтверждены, Лукашенко заявил, что это станет шагом к эскалации конфликта. По его словам, любое вмешательство иностранных военных, даже со стороны Беларуси, могло бы привести к привлечению НАТО к войне. Он подчеркнул, что в таком случае западные страны обвинят другую сторону во вмешательстве, что только усугубит ситуацию.

Разговор также затронул тему роли Беларуси в начале войны. Журналист отметил, что в 2022 году вторжение России началось, в частности, с белорусской территории. Лукашенко ответил на это с негодованием.

"Откуда вы знаете, что я дал разрешение на использование белорусской территории?", — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что российские войска были в Беларуси для участия в учениях, и их размещение на юге страны не имело целью нападение на Украину. Лукашенко сказал, что Путин сам решал, как перемещать свои войска, и это не обязательно должно было проходить через Киев.

"В какой-то момент он перенаправил часть этих войск в Киев. Я уверен, что их спровоцировали. Путин сам решает, как ему выводить свои войска. Через Киев. Или он мог пойти через Минск".

В заключение он подчеркнул, что не обсуждал военную стратегию с Путиным и не звонил ему по этому поводу. Лукашенко добавил, что Путин имеет право самостоятельно принимать решения относительно своих солдат.