Что сейчас происходит на Курщине: как ВСУ сумели создать эффект неожиданности

В Генштабе ВСУ сухо комментируют события в приграничье Курской области, отмечая лишь, что операция ВСУ продолжается ы выполняет поставленные задачи. В то же время российские пропагандисты буквально кричат о новом наступлении украинских войск в Курской области. Что сейчас происходит на Курщине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото Института изучения войны

ВСУ также оттягивают часть вражеских сил и средств

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в эфире общенационального телемарафона рассказал, что в районе населенного пункта Теткино Курской области РФ украинские защитники проводят своеобразные превентивные действия и оттягивают вражеские силы от других направлений.

Эксперт сказал, что российские паблики заскулили: сейчас происходит только разведка боем и дальше будут масштабироваться действия украинской армии на территории Курской области.

"В принципе, такая себе тайна Полишинеля. Очевидно, что так же как враг пытается атаковать территорию нашего приграничья Черниговщины, Сумщины, Харьковской области – так же и наши силы действуют таким образом — превентивной деятельности — противодействовать врагу атаковать наши границы", — отметил эксперт.

По его словам, украинская армия ищет слабые места во вражеской обороне для того, чтобы иметь возможность создавать плацдарм на территории Российской Федерации.

"Президент Украины прав – война должна вернуться туда, откуда она пришла. И эти действия являются чрезвычайно важными. С одной стороны, это заставляет в определенной степени нервничать высшее военное руководство РФ. Потому что как так? Парад 80-летней годовщины в Великой Отечественной войне, а с другой стороны – на территории РФ находятся вооруженные военнослужащие другой страны", – отметил эксперт.

Он акцентировал, что таким образом ВСУ также оттягивают часть вражеских сил и средств, которые были бы более уместными для российского Генштаба, например, где-то южнее Константиновки, а враг вынужден держать их на территории Брянской, Курской и Белгородской областей.

Силы обороны воспользовались эффектом неожиданности

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Radio NV" высказал мнение, что Силы обороны воспользовались эффектом неожиданности и организовали новую операцию на Курщине.

"Когда Герасимов рапортовал Путину о том, что они освободили полностью Курскую территорию — это не соответствовало действительности. Но мы отошли и они сняли большое количество сил и технику. До 90 тысяч на относительно небольшом участке фронта их было. И их переместили на Харьковское, возможно Покровское направления. И вот наши действия возле Теткино, контрудар в ответ", — сказал Гетьман.

Он добавил, что на видео видно, как перед заходом украинской бронированной техники там проезжают саперы, которые разминируют российские минные поля.

Эксперт обратил внимание, как он подчеркнул, на интересный момент – техника для разминирования не является скоростной. Но она проехала и все сделала. Это означает, что поблизости не было операторов российских дронов. Для россиян это эффект неожиданности.

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