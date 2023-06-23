logo

BTC/USD

30886.42

ETH/USD

1901.68

LTC/USD

91.82

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что с производством ракет в РФ: разведка сделала тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Что с производством ракет в РФ: разведка сделала тревожное заявление

В ГУР заявили, что Россия нарастила производство "Калибров" и Х-101 в 3-4 раза

сегодня, 11:50 comments2465
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Уровень производства некоторых видов ракет в стране-агрессора не только не снизился, но даже превысил показатели, которые были в РФ до полномасштабного вторжения в Украину. Больше всего противник нарастил производство ракет "Калибр" и Х-101. В среднем этот показатель вырос в 3-4 раза. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" заявил замначальника ГУР Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Что с производством ракет в РФ: разведка сделала тревожное заявление

Ракеты. Фото: из открытых источников

"Действительно, по этим ракетам, которые вы назвали (Ред. — "Калибры" и Х-101), произошел рост производства. Это примерно в 3-4 раза. Так, россияне изготавливают примерно сорок, тридцать ракет, в зависимости от типа. Меньше — "Кинжалов", до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны", – заявил замначальника ГУР.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, больше всего ракет страна-агрессора использовала с октября по январь 2022 года. В марте-апреле 2023 года агрессор немного накопил ракет и уже с мая существенно усилил ракетный террор. Россияне накопили свои резервы, возобновили производство по большинству позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за определенного дефицита высокоточного и дальнобойного оружия российские военнослужащие недавно разместили недалеко от украинских границ на Брянщине, ракетный комплекс "Бал", для которого используют противокорабельные Х-35. Не прекращаются удары с помощью беспилотников и бомб по территории Украины. Дроны атакуют и территорию РФ, а также позиции оккупантов на временно захваченных ими территориях. А министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу в очередной раз грозит ударами по "центрам принятия решений в Украине", если ВСУ ударят по оккупантам, в том числе в Крыму, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу". О чем говорит ракетно-бомбово-дроновая война последнего времени? Что важно понимать и предпринимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vadim-skibitskiy-gur-gotuemosya-mozhlivih-1687462649.html?fbclid=IwAR3YnmwICPCjs55g4gtTYSe2JTKHa3spVWS3MKRuDVbjEyeBiUeBfOqWgvc
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:00

А скільки було переможного базікання корумпованих країни bag. Біганина з православним бубном недолугим залужним не допомогло. Жодному православному так і не прийшла в голову думка просити в Бога розуму як це робив Соломон.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!