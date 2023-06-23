Что с производством ракет в РФ: разведка сделала тревожное заявление

Уровень производства некоторых видов ракет в стране-агрессора не только не снизился, но даже превысил показатели, которые были в РФ до полномасштабного вторжения в Украину. Больше всего противник нарастил производство ракет "Калибр" и Х-101. В среднем этот показатель вырос в 3-4 раза. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" заявил замначальника ГУР Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Ракеты. Фото: из открытых источников

"Действительно, по этим ракетам, которые вы назвали (Ред. — "Калибры" и Х-101), произошел рост производства. Это примерно в 3-4 раза. Так, россияне изготавливают примерно сорок, тридцать ракет, в зависимости от типа. Меньше — "Кинжалов", до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны", – заявил замначальника ГУР.

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По его словам, больше всего ракет страна-агрессора использовала с октября по январь 2022 года. В марте-апреле 2023 года агрессор немного накопил ракет и уже с мая существенно усилил ракетный террор. Россияне накопили свои резервы, возобновили производство по большинству позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов.

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