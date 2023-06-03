Что с контрнаступлением после российских ракетных обстрелов: в Минобороны дали ответ

Ракетные атаки и удары БПЛА по Украине действительно есть беспрецедентными, но они никак не повлияли на планы по контрнаступлению ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистом "Reuters" заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Фото: из открытых источников

"Их (Ред. – россиян) главная цель – остановить наше контрнаступление и нацелиться на центры принятия решений", — сказал Гаврилов.

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По его словам, интенсивное использование Россией баллистических ракет в мае "последним стратегическим средством" и отметил, что системы противовоздушной обороны нашей страны были "более чем на 90% эффективными" против этих атак.

Владимир Гаврилов отметил, Россия делала большую ставку на использование именно баллистических ракет, но в итоге оказалось, что практически все они оказались сбиты украинской ПВО, что очень удивило россиян.

По словам замминистра, российские ракетные обстрелы не повлияли на время начала анонсированного ранее контрнаступления.

"Ничто не может остановить наши усилия, наше желание и нашу уверенность в том, что мы одержим победу в этой войне. Украина начнет контрнаступление, намереваясь освободить наши территории в этом году", — сказал Гаврилов.

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