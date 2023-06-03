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Что с контрнаступлением после российских ракетных обстрелов: в Минобороны дали ответ

Замминистра обороны заявил, что российские ракетные обстрелы в течение последних недель не повлияли на время начала долгожданного контрнаступления

сегодня, 16:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Ракетные атаки и удары БПЛА по Украине действительно есть беспрецедентными, но они никак не повлияли на планы по контрнаступлению ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистом "Reuters" заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Что с контрнаступлением после российских ракетных обстрелов: в Минобороны дали ответ

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Фото: из открытых источников

"Их (Ред. – россиян) главная цель – остановить наше контрнаступление и нацелиться на центры принятия решений", — сказал Гаврилов.


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По его словам, интенсивное использование Россией баллистических ракет в мае "последним стратегическим средством" и отметил, что системы противовоздушной обороны нашей страны были "более чем на 90% эффективными" против этих атак.

Владимир Гаврилов отметил, Россия делала большую ставку на использование именно баллистических ракет, но в итоге оказалось, что практически все они оказались сбиты украинской ПВО, что очень удивило россиян.                                                                                                              

По словам замминистра, российские ракетные обстрелы не повлияли на время начала анонсированного ранее контрнаступления.

"Ничто не может остановить наши усилия, наше желание и нашу уверенность в том, что мы одержим победу в этой войне. Украина начнет контрнаступление, намереваясь освободить наши территории в этом году", — сказал Гаврилов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему битва за Бахмут так важна перед контрнаступлением ВСУ – что уже показали эти бои.




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Источник: https://www.reuters.com/world/counter-offensive-track-despite-russian-missile-barrages-ukrainian-defence-2023-06-03/
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сегодня, 16:03

Контрбліцкриг проведено успішно. Всі завдання найкорумпованішого Брехуна Всесвіту виконано. Натовських лузерів обдурено.


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