Что произойдет после 20 апреля, если РФ откажется от перемирия: у Зеленского дали ответ

После "психологического дедлайна" 20 апреля, до которого Россия должна согласиться на прекращение огня, события будут развиваться очень быстро. США закончат стратегию мягкой к России дипломатии, с которой зашли в переговоры о прекращении войны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телемарафона высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Путин не осознает, что имеет дело с человеком с максимально выраженной психоэмоциональной активностью. Трамп может терпеть определенное время, но он хочет быстрых результатов. Он построил конструкцию таким образом — мы главные, мы посредники, мы предлагаем", – заявил советник главы ОП.

Он подчеркнул, Украина быстро согласилась синхронизировать усилия для всеобъемлющего прекращения огня, а вот Россия действует совершенно иначе. Она затягивает это время.

По словам Подоляка, Трамп замечает признаки этого затягивания, а также видит откровенно геноцидные удары РФ по Украине.

После "психологического дедлайна" должен был жесткий ответ в виде введения максимально жестких санкций.

"Не постепенные санкции, а санкции формата эмбарго. Или наоборот, существенный рост соответствующих инструментов для Украины, прежде всего ракет. Как только это начнет работать, Россия будет готова слушать и придерживаться определенных договоренностей", — добавил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну. Об этом говорится в материале "NBC News". Также о затягивании войны говорят европейские партнеры, в частности это в очередной раз заявил генсек НАТО Марк Рютте. Президент США Дональд Трамп в последнем своем заявлении традиционно заявил, что переговоры с Россией по прекращению войны продолжается. Но уточнил, что ему не нравятся бомбардировки. Какую цель, преследует Путин, всячески отодвигая возможное перемирие? Не связано ли с предстоящими переговорами усиление ударов по Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



