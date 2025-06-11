Что произойдет, если в Украине обвалится мобилизация: на что делает ставку РФ

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Кравцев Сергей
Многие военные эксперты сходятся во мнении, что россиянам удается продвигаться вперед, благодаря тому, что их мобилизационный ресурс в разы превышает украинский. Что произойдет, если в Украине обвалится мобилизация? Почему до принудительной мобилизации в России еще очень далеко? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил в эфире "Радио NV", что мобилизация и пополнение рядов ВСУ имеет существенное значение, потому что, если России удастся захватить всю Украину, то украинских граждан ожидает геноцидное истребление со стороны российских захватчиков.
Он продолжает, если так произойдет, что обвалится фронт и Украина станет частью России, то многих украинских граждан ожидает судьба быть депортированными, но уже в Россию.
Также эксперт сказал, что, если Украина перестанет существовать как государство, то украинцы за рубежом потеряют статус как граждан страны, которая воюет.
Эксперт выразил сожаление, что в Украине многие граждане этого не осознали. И также этого не хотят или не могут осознать по разным причинам международные партнеры.
Военный эксперт Михаил Жирохов заявил в эфире канала "Киев24", что в России в ближайшее время не будут прибегать к принудительной мобилизации, поскольку страна имеет достаточно денег для пополнения армии контрактниками.
Кроме того, по словам Жирохова, Европа покупает много российских товаров.
Таким образом, продолжает эксперт, россияне могут пока обеспечивать "контрактников".
Жирохов отметил, что враг имеет ресурсы и эти ресурсы пытается использовать более-менее вменяемо. В частности, россияне сосредоточилась на производстве только определенных видов вооружения.
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