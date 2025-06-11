Что произойдет, если в Украине обвалится мобилизация: на что делает ставку РФ

Многие военные эксперты сходятся во мнении, что россиянам удается продвигаться вперед, благодаря тому, что их мобилизационный ресурс в разы превышает украинский. Что произойдет, если в Украине обвалится мобилизация? Почему до принудительной мобилизации в России еще очень далеко? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Многих украинских граждан может ожидать судьба быть депортированными

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил в эфире "Радио NV", что мобилизация и пополнение рядов ВСУ имеет существенное значение, потому что, если России удастся захватить всю Украину, то украинских граждан ожидает геноцидное истребление со стороны российских захватчиков.

"Если обвалится мобилизация, то добра не будет никому – ни тем, кто уклоняется, ни тем, кто на фронте, потому что противник зайдет и будет уничтожать всех. Даже те, кто думают, что они успеют убежать за границу, — я всегда таким гражданам говорю, — что вас в Европе или мире уважают до тех пор, пока существует государство Украина, которое борется, и до тех пор, пока вы являетесь гражданами этой страны", – отметил эксперт.

Он продолжает, если так произойдет, что обвалится фронт и Украина станет частью России, то многих украинских граждан ожидает судьба быть депортированными, но уже в Россию.

Также эксперт сказал, что, если Украина перестанет существовать как государство, то украинцы за рубежом потеряют статус как граждан страны, которая воюет.

Эксперт выразил сожаление, что в Украине многие граждане этого не осознали. И также этого не хотят или не могут осознать по разным причинам международные партнеры.

Враг имеет ресурсы для продолжения войны

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил в эфире канала "Киев24", что в России в ближайшее время не будут прибегать к принудительной мобилизации, поскольку страна имеет достаточно денег для пополнения армии контрактниками.

"До принудительной мобилизации еще очень-очень далеко. Когда мы говорим о цене на нефть, нужно понимать, что это фьючерсная цена. Если мы сейчас говорим, что цена на нефть упала, то эта цена будет через полгода, это не будет завтра или послезавтра. Поскольку мировая экономика нуждается в российских ресурсах, то вопрос денег в ближайшее время у россиян стоять не будет. Газ и нефть — они до сих пор если не в Европе, то в Китае или Индии. Это будет нужно и будет покупаться. По серым схемам, через третьи страны, но будет покупаться", — пояснил он.

Кроме того, по словам Жирохова, Европа покупает много российских товаров.

Таким образом, продолжает эксперт, россияне могут пока обеспечивать "контрактников".

Жирохов отметил, что враг имеет ресурсы и эти ресурсы пытается использовать более-менее вменяемо. В частности, россияне сосредоточилась на производстве только определенных видов вооружения.

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