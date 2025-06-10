Зеленский признался, сколько Украина может мобилизовывать людей ежемесячно

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия мобилизует в свою армию на войну почти вдвое больше людей, чем это удается Украине. По его словам, Украина способна мобилизовать 27 тыс. человек в месяц, а Россия до 50 тыс.

Зеленский о мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online рассказал о мобилизации в Украине и России. Президент признал, что у Украины есть проблемы с мобилизацией, однако подчеркнул, что россияне вынуждены мобилизовывать большее количество, ведь имеют большие потери на войне.

"Мобилизация является проблемой в любой войне. Украина не исключение, ведь мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устают. Мы можем мобилизовать 27 тыс. человек в месяц, а россияне – 40-50 тыс., потому что их потери больше", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что никто другой не имеет опыта, как остановить российского диктатора Владимира Путина, тогда как "мы его остановили".

Зеленский ответил на вопрос о заявлениях лидеров других стран о необходимости начала мобилизации в Украине с 18 лет из-за недостаточного количества людей на войне. По словам президента, спецоперация "Паутина" продемонстрировала, что главное не количество, а технологии и оружие. Кроме того, на войну повлияли бы новые санкции, которые снизили бы деньги, получаемые РФ.

Как пояснил президент, среди некоторых причин, почему Запад не принял санкции против РФ, называли необходимость Украины начать мобилизацию с 18 лет.

"Честно говоря, мы предоставили возможность 18-24-летним, чтобы показать, что они тоже могут служить, если наши партнеры этого хотят. Это мы им сейчас и дали, согласно нашему законодательству", — сказал Зеленский, добавив, что на фронте люди воюют без соответствующего оружия, которое могли бы предоставить партнеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада рассматривает законопроект о военной службе для мужчин старше 60 лет.

Также "Комментарии" писали, что работник ТЦК был направлен на фронт после скандального инцидента с оповещением о мобилизации.