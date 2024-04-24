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Что произойдет, если летом РФ добьется успехов в Украине. Тревожный прогноз от британцев

Помощь от Запада не приведет к тому, что Силы обороны сразу отвоюют все утраченные территории, об этом, как сообщает The Independent, рассказал бывший офицер британской армии Ричард Кэмп

сегодня, 14:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ричард Кэмп считает, что даже после получения помощи от Запада Вооруженные силы Украины не смогут перехватить инициативу на фронте и перейти к активным наступательным действиям.

Что произойдет, если летом РФ добьется успехов в Украине. Тревожный прогноз от британцев

Война в Украине

При этом он подчеркнул, что боеприпасы, которые получат Силы обороны от Соединенных Штатов и Британии, помогут им лишь стабилизировать линию фронта. Однако, по его словам, военные не смогут вернуть территории, которые сумели захватить оккупанты.

Кроме того, Ричард Кэмп предупредил Украину, если страна-агрессор сможет достичь летом значительных успехов во время своей наступательной кампании, то уже к зиме у страна Запада исчезнет желание тратиться на Украину.

Хотя, как подчеркнул британский офицер, новые пакеты помощи от партнеров помогут Украине притормозить наступление захватчиков.

"Они не позволят Украине перехватить инициативу и вернуться к наступлению",
– заявил британец.

Напомним, ситуация на фронте тяжелая. оккупанты пытаются использовать "окно возможностей", которое закрывается с выделением помощи от США и давят по всей линии на фронте. Против украинских военных враг применяет все имеющееся у него вооружение, включая химическое.

Трудная ситуация сложилась возле Очеретино, где оккупанты сумели зайти в город. Некоторые эксперты даже заявили о стратегическом прорыве врага, который позволит выйти на Покровскую трассу, которая открывает дорогу на Днепр. Именно поэтому туда командование ВСУ начало перебрасывать резервы. Впрочем, как отмечают эксперты, Очеретино является господствующей высотой и населенный пункт можно защитить. По их мнению, это непременно будет сделано сразу после того, как в Украину поступит помощь Соединенных Штатов.

Ожидается, что помощь от США будет максимально быстро доставлена в Украину из находящихся в Польше и Германии американских складов.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-war-news-latest-aid-package-b2533791.html#post-1602448
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