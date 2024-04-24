Что произойдет, если летом РФ добьется успехов в Украине. Тревожный прогноз от британцев

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Ткачик Олеся
Ричард Кэмп считает, что даже после получения помощи от Запада Вооруженные силы Украины не смогут перехватить инициативу на фронте и перейти к активным наступательным действиям.
Война в Украине
При этом он подчеркнул, что боеприпасы, которые получат Силы обороны от Соединенных Штатов и Британии, помогут им лишь стабилизировать линию фронта. Однако, по его словам, военные не смогут вернуть территории, которые сумели захватить оккупанты.
Кроме того, Ричард Кэмп предупредил Украину, если страна-агрессор сможет достичь летом значительных успехов во время своей наступательной кампании, то уже к зиме у страна Запада исчезнет желание тратиться на Украину.
Хотя, как подчеркнул британский офицер, новые пакеты помощи от партнеров помогут Украине притормозить наступление захватчиков.
Напомним, ситуация на фронте тяжелая. оккупанты пытаются использовать "окно возможностей", которое закрывается с выделением помощи от США и давят по всей линии на фронте. Против украинских военных враг применяет все имеющееся у него вооружение, включая химическое.
Трудная ситуация сложилась возле Очеретино, где оккупанты сумели зайти в город. Некоторые эксперты даже заявили о стратегическом прорыве врага, который позволит выйти на Покровскую трассу, которая открывает дорогу на Днепр. Именно поэтому туда командование ВСУ начало перебрасывать резервы. Впрочем, как отмечают эксперты, Очеретино является господствующей высотой и населенный пункт можно защитить. По их мнению, это непременно будет сделано сразу после того, как в Украину поступит помощь Соединенных Штатов.
Ожидается, что помощь от США будет максимально быстро доставлена в Украину из находящихся в Польше и Германии американских складов.
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