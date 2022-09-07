Что происходит в строительной сфере сейчас и чего ждать после войны. Мнения профессионалов отрасли

За время войны РФ повредила и уничтожила на территории Украины более 111 тыс. жилых домов. В них проживало около 3,5 млн человек. Издание "Комментарии" обратилось к профессионалам в строительной сфере, чтобы выяснить, что сейчас происходит в этой области и что будет после войны.
Что происходит в строительной сфере сейчас и чего ждать после войны. Фото из открытых источников
Строительная сфера, как и другие отрасли украинского производства во время войны, уменьшила свои показатели по сравнению с месячными результатами прошлого года. Об этом утверждает руководитель маркетинга компании Henkel Bautechnik Ukraine (Ceresit) и автор подкаста Proremont Андрей Боровский.
"Рынок остановился. Чем ближе к фронту – тем отрицательнее динамика к предыдущему году. В целом по Украине строительная отрасль -50% к предыдущему году. Каждый отдельный месяц минусует к аналогичному периоду предыдущего года, но с каждым месяцем этот разрыв сокращается. Причин реально много", – рассказывает руководитель маркетингового отдела компании Ceresit.
Строитель из Львова и основатель rpk.group Юрий Крутий говорит, что несмотря на войну строительная сфера работает.
"Строительная отрасль продолжает работать, так как существует потребность в жилье", – сказал Юрий Крутий.
Что касается строительства в послевоенное время, то оба профессионала отрасли утверждают, что это будет момент большого развития страны со значительными инвестициями. А руководитель маркетингового отдела компании Ceresit добавляет, что следует ожидать новые экспериментальные технологии в строительстве на наших территориях.
"Застройщики и строительные компании ожидают поступления международных инвестиций под программу восстановления, которую наше правительство представило в июле этого года. Если не ошибаюсь на строительство и логистику попросили около 450 млрд долларов. После нашей победы — минимум 5 лет будет сильный бум на строительном рынке. Но это при условии прозрачного поступления средств и дотаций от государства. Также думаю, что Украина станет полигоном для испытания новейших технологий в строительстве, может быть даже интересно", — сообщает Андрей Боровский.
Подобное мнение высказывает и основатель rpk.group Юрий Крутий:
"После победы, думаю, сюда зайдет много иностранных инвесторов, которые будут принимать участие в восстановлении нашей инфраструктуры", — делится мнениями профессиональный строитель.
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